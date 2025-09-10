Nelle scorse ore sono emere in Rete alcune interessanti anticipazioni relative a quattro degli smartphone più attesi della parte finale del 2025: stiamo parlando di OPPO Find X9 e X9 Pro e di OnePlus Ace 6 e OnePlus 15.

Le batterie di OPPO Find X9 e Find X9 Pro

Zhou Yibao, Product Manager di OPPO, come “risposta” al lancio di iPhone 17, nelle scorse ore ha condiviso alcuni dettagli relativi alla dotazione tecnica degli attesi nuovi smartphone dell’azienda cinese, incluse quelle che saranno le batterie dei due device.

E così scopriamo che OPPO Find X9 potrà contare su una batteria da 7.025 mAh (con una scocca spessa 7,99 mm e un peso di 203 grammi) mentre il modello Pro potrà vantare un’unità da 7.500 mAh (con una scocca spessa 8,25 mm e un peso di 224 grammi).

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, entrambi gli smarphone dovrebbero supportare la ricarica rapida a 80 W via cavo e a 50 W in modalità wireless.

Dal punto di vista del design, i due telefoni di OPPO potranno contare su un’opzione di colore ispirata al titanio e su display piatti con cornici ridotte ai minimi termini.

Il lancio in Cina è in programma per la metà di ottobre mentre a fine mese la serie OPPO Find X9 dovrebbe arrivare anche in Europa.

Una chicca del display di OnePlus Ace 15

Il lancio della serie iPhone 17 ha stuzzicato anche Li Jie Louis, Presidente di OnePlus, che sul social Weibo ha preso atto dell’esordio sul melafonino di display con refresh rate a 120 Hz, aggiungendo che la sua azienda è invece pronta ad entrare nell’era dell’Ultra-High Refresh.

Questo prograsso dovrebbe fare il suo esordio ufficiale su OnePlus Ace 6 e OnePlus 15, smartphone che dovrebbero essere lanciati il prossimo mese con un display con risoluzione 1,5 K e refresh rate a 165 Hz.

E così, sempre a dire di Li Jie Louis, nel momento in cui Apple è entrata nella “High Refresh Era” (con 7 anni di ritardo), OnePlus è già pronta ad alzare l’asticella.