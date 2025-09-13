CUBOT ha ufficializzato il lancio globale dello smartphone X100, un dispositivo 5G che punta a distinguersi non solo per il prezzo competitivo, ma anche per un insieme di specifiche che mescolano design innovativo e caratteristiche tecniche solide. Seguendo uno schema ormai consolidato del brand, potrete usufruire di una offerta speciale per la prima settimana, che vi permetterà di portarvi a casa il nuovo smartphone a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Prima di parlarvi del prezzo però, è giusto scoprire le qualità e le peculiarità di CUBOT X100.

Uno smartphone fuori dal comune

La caratteristica più evidente di CUBOT X100 è il suo doppio schermo: un pannello principale da 6,88 pollici con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass, e un display secondario posteriore da 1,72 pollici (risoluzione 320×380), utile per notifiche rapide e controlli multimediali, con la possibilità di personalizzare lo stile per renderlo più adatto alle proprie esigenze.

Sotto la scocca, troviamo il chipset MediaTek Dimensity 7025, costruito con processo produttivo a 6 nm. La configurazione di memoria è di 8 GB di RAM più 8 GB “estesi” (virtuali), con 256 GB di memoria interna per archiviare app e file multimediali. Per quanto riguarda il comparto fotografico CUBOT X100 può contare su un sensore principale da 64 megapixel, a cui sono affiancati un sensore da 5 megapixel per scatti ultra grandangolari e uno sa 2 megapixel per le macro. Nella parte frontale invece trova posto un sensore da 16 megapixel.

Sul fronte connettività, CUBOT X100 supporta reti 5G in modalità SA/NSA su varie bande, dual-SIM (due nano-SIM), WiFi 2.4 GHz / 5 GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, NFC, e non mancano i classici sensori di base come accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di prossimità e sensore di luminosità.

Viste le dimensioni dello schermo, lo smartphone risulta decisamente ingombrante visto che misura 171,9 x 78,1 millimetri, con uno spessore di 8,9 millimetri e peso di 207 grammi. Il sistema operativo è Android 15 senza particolari personalizzazioni. L’autonomia dovrebbe attestarsi su livelli molto buoni, grazie a una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida a 33 watt, una soluzione ideale per coprire senza problemi anche le giornate più impegnative.

Prezzi e disponibilità

CUBOT X100 sarà in vendita in due colorazioni a partire dal 15 settembre e fino al 21 settembre potrete usufruire del prezzo di lancio, fissato a 149,99 dollari, con un codice sconto (CUBOTX100) che vi farà risparmiare altri 10 dollari sul prezzo finale. E se vi sentite fortunati potete provare a portarvi a casa uno dei cinque CUBOT X100 in palio nell’immancabile giveaway che vi offre diverse modalità di partecipazione.

Informazione Pubblicitaria