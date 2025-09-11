Il momento giusto per acquistare un medio di gamma che ambisce alla fascia alta è finalmente arrivato. Samsung Galaxy A56 5G, nella sua configurazione più generosa da 8/256 GB, si presenta oggi con un’offerta imperdibile su eBay, che grazie a un coupon dedicato lo porta a un prezzo decisamente aggressivo. Parliamo di un dispositivo che unisce un design premium, un eccellente display e un supporto software da vero top di gamma, diventando una delle scelte più intelligenti del momento. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione limitata.

Samsung Galaxy A56: un flagship mancato con 6 anni di aggiornamenti

Samsung Galaxy A56 5G si distingue immediatamente per la qualità costruttiva: il frame in metallo e la protezione Gorilla Glass Victus+ su fronte e retro restituiscono una sensazione premium, ulteriormente rafforzata dalla certificazione IP67 contro acqua e polvere. Il design è sottile ed elegante, con uno spessore di soli 7,4 mm che ne migliora la maneggevolezza nonostante l’ampio display.

Il pannello è un eccellente AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, capace di raggiungere un picco di luminosità di 1900 nits per una visibilità ottimale anche all’aperto. Sotto la scocca batte il processore Exynos 1580 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, una combinazione che garantisce fluidità e reattività nell’uso quotidiano e nel gaming. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 50 MP (Sony IMX 906) con stabilizzazione ottica, in grado di scattare foto di alta qualità, molto vicine a quelle dei top di gamma. A completare il quadro ci sono una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 45W e, soprattutto, la promessa di un supporto software da record: 6 major update di Android e 6 anni di patch di sicurezza.

L’offerta su eBay: come ottenerlo a un prezzo super

L’opportunità di oggi riguarda il Samsung Galaxy A56 5G nella variante Graphite con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, il cui prezzo di listino è di 549€. Attualmente, su eBay il dispositivo è proposto al prezzo di 315€ grazie a un ulteriore ribasso utilizzando il codice coupon PSPRSETT25 al momento del checkout, che applica uno sconto extra di 15€.

Il prezzo finale scende così a soli 303€, con un risparmio complessivo di ben 246€ rispetto al listino, pari a uno sconto di oltre il 45%. Si tratta di un’occasione estremamente vantaggiosa per portarsi a casa un dispositivo equilibrato, performante e destinato a durare nel tempo. L’offerta è soggetta alla disponibilità dei pezzi e alla validità del codice sconto, quindi è consigliabile approfittarne il prima possibile.

