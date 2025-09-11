Nuovi aggiornamenti in distribuzione in casa OnePlus: più precisamente, sono in arrivo novità per OnePlus 13 e OnePlus Nord CE5, che includono le più recenti patch di sicurezza affiancate da altri interessanti cambiamenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli più da vicino.

Novità aggiornamento OnePlus 13

Partiamo dalla fascia alta con l’aggiornamento per OnePlus 13: in distribuzione iniziando dall’India abbiamo OxygenOS 15.0.0.860, in arrivo attraverso il firmware CPH2649_15.0.0.860(EX01).

Le novità non si limitano alle patch di sicurezza di settembre 2025, proposte anche da Google in questi giorni, ma includono qualche ulteriore cambiamento. In particolare, il changelog parla di miglioramenti per le animazioni quando si toccano le Live Alerts o le notifiche mentre lo schermo è bloccato, della possibilità di visualizzare tutte le immagini con le posizioni su una mappa, di miglioramenti nella disposizione dei pulsanti del pannello di controllo remoto del telecomando IR e non solo.

Dopo aver impostato le foto nell’album Privato come pubbliche, queste riappariranno da ora in avanti nelle loro posizioni originali, così da semplificarne il ritrovamento. Inoltre, ora si può modificare la password per la privacy in ogni pagina secondaria di Private Safe, così come nell’album bloccato di Foto, e si può visualizzare il tempo trascorso davanti allo schermo a livello giornaliero e settimanale.

Infine, ora si possono inviare messaggi di testo, immagini e vocali alle persone vicine tramite BeaconLink, anche in assenza di connessione Internet. Questa funzione è disponibile e attivabile all’interno delle impostazioni di sistema.

OnePlus 13 sarà uno dei primi modelli ad accogliere OxygenOS 16 basata su Android 16, ma bisognerà avere ancora un po’ di pazienza: sono ancora in corso i test.

Novità aggiornamento OnePlus Nord CE5

Aggiornamento in arrivo anche per OnePlus Nord CE5, uno dei più recenti modelli lanciati sul mercato. Lo smartphone sta accogliendo a partire dall’India OxygenOS 15.0.2.601, attraverso il firmware CPH2717_15.0.2.601(EX01).

Le novità sembrano essere sostanzialmente le stesse elencate qui sopra per OnePlus 13. Troviamo infatti le patch di sicurezza di settembre 2025, miglioramenti per le animazioni quando si toccano le Live Alerts o le notifiche mentre lo schermo è bloccato, la possibilità di visualizzare tutte le immagini con le posizioni su una mappa, di ritrovare nelle loro posizioni originali le foto dell’album Privato dopo averle impostate come pubbliche, di modificare la password per la privacy nelle pagine secondarie di Private Safe e nell’album bloccato di Foto, e di visualizzare il tempo trascorso davanti allo schermo a livello giornaliero e settimanale.

Troviamo infine i già citati miglioramenti nella disposizione dei pulsanti del pannello di controllo remoto del telecomando IR. Lo smartphone di fascia media ha debuttato quest’estate con OxygenOS 15 e Android 15, ma riceverà sicuramente OxygenOS 16 e Android 16 nel giro di qualche mese (la promessa è di almeno quattro anni di aggiornamenti di Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza).

Come aggiornare OnePlus 13 e OnePlus Nord CE5

Per verificare l’arrivo degli aggiornamenti via OTA su OnePlus 13 e OnePlus Nord CE5 potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. I sopra citati update sono in distribuzione a partire dall’India, quindi potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vederli qui da noi: in caso di esito negativo della ricerca non vi resta che attendere e riprovare tra qualche ora o giorno.