Alla ricerca di uno smartphone Android dall’elevato rapporto qualità-prezzo? Dovreste dare un’occhiata all’offerta proposta da Xiaomi sul sito ufficiale per REDMI Note 14 nella versione 8-256 GB, che combina più sconti per scendere fino a meno di 150 euro, con in più delle cuffie wireless in regalo. Vediamo come approfittarne subito.

REDMI Note 14 in breve

REDMI Note 14 è uno smartphone di fascia medio-bassa lanciato a livello globale all’inizio dell’anno, in compagnia degli altri componenti della gamma (per un totale di cinque smartphone). Si tratta del modello “base” della serie, che propone il prezzo di vendita più contenuto a fronte di qualche rinuncia.

Lo smartphone mette a disposizione uno schermo OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Helio G99-Ultra, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (in questa versione in offerta). Niente 5G, vista la cifra contenuta, ma non mancano 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C, infrarossi e porta per il jack audio da 3,5 mm.

A livello fotografico, REDMI Note 14 propone in tutto quattro sensori: sul retro è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, sensore macro da 2 MP e sensore per la profondità da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 20 MP. La batteria arriva a 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 33 W.

Lo smartphone ha esordito con Android 14 e Xiaomi HyperOS, che integra l’assistente Google Gemini potenziato dall’intelligenza artificiale, Cerchia e cerca con Google e diverse ulteriori funzionalità.

Doppio sconto con coupon e regalo: che offerta per REDMI Note 14

REDMI Note 14 è arrivato sul mercato al prezzo consigliato di 199,90 euro (6-128 GB) e di 229,90 euro (8-256 GB), e proprio quest’ultima versione è disponibile in super offerta sullo shop online ufficiale mi.com.

Potete infatti sfruttare lo sconto automatico a carrello e il coupon COUPONPERTE15 (15% di sconto) per scendere fino a 148,66 euro, con spedizione gratuita. In più, con l’acquisto viene incluso un regalo: le cuffie true wireless REDMI Buds 6 Play White (fino a esaurimento scorte). Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.