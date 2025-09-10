Torniamo ad occuparci di Nothing OS 4.0, nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Nothing basata su Android 16, il cui rilascio è in programma per questo mese.

Questo sempre più popolare brand ha tra i propri punti di forza più importanti il supporto software che è in grado di garantire agli utenti e l’occasione del rilascio da parte di Google della nuova versione del suo sistema operativo mobile rappresenta un’occasione per confermare che Nothing presta grande attenzione all’aspetto degli aggiornamenti.

E così nelle scorse ore, attraverso l’account ufficiale su X, il produttore ha pubblicato un’immagine con cui anticipa l’imminente rilascio della sua nuova interfaccia personalizzata.

Nothing OS 4.0 sta arrivando e il produttore ce lo ricorda

Il post pubblicato da Nothing non fornisce dettagli sulla data di rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, limitandosi a rendere noto che ciò avverrà a breve (“Coming soon“).

Il team di Nothing purtroppo non anticipa quali saranno le più importanti novità di Nothing OS 4.0, che viene definito con due termini precisi, “Refined” e “Redefined”, che sembrano suggerire che gli utenti potranno fare affidamento su un’interfaccia più curata e con maggiore attenzione anche per i dettagli più piccoli, dando così seguito a un percorso che va avanti oramai da un po’ di tempo.

Alla fine di luglio questa versione dell’interfaccia è già sbarcata in closed beta su Nothing Phone (3), uno degli smartphone che per primi riceveranno l’atteso aggiornamento.

In sostanza, il conto alla rovescia per i possessori degli smartphone di Nothing è oramai partito.