DOOGEE lancia oggi in Italia un nuovo componente della famiglia S200, che nei mesi scorsi ha visto aggiungersi S200 Plus: arriva DOOGEE S200 Max, uno smartphone Android rugged che punta molto su una generosa batteria e su un audace design. Scopriamo insieme le sue caratteristiche, oltre alle generose offerte di lancio per il nostro mercato.

DOOGEE S200 Max arriva in Italia con batteria da 22.000 mAh e doppio schermo

DOOGEE S200 Max è il nuovo membro della famiglia di prodotti rugged S200, e fa il suo debutto ufficiale in Italia. Dopo l’arrivo di S200, S200X e S200 Plus, debutta anche S200 Max, che vuole spingersi oltre attraverso una batteria a lunga durata, doppia torcia e il primo display quadrato posteriore del brand, tutto in un unico dispositivo resistente.

S200 è l’opzione entry-level, mentre S200X propone perfezionamenti lato design e prestazioni; S200 Plus migliora il multitasking grazie ai passi avanti lato memorie ed efficiente, e con S200 Max DOOGEE vuole alzare ulteriormente l’asticella attraverso una enorme batteria da 22.000 mAh, una doppia torcia posteriore e un display posteriore multifunzione da 1,3 pollici, il tutto mantenendo certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. La scocca in stile “mecha” con corpo rinforzato e bordi netti offre resistenza e un design che cattura l’attenzione.

La generosa batteria da 22.000 mAh al silicio-carbonio è pensata per non lasciare a piedi nemmeno durante la giornata più intensa. In più, supporta la ricarica rapida cablata da 66 W e la ricarica inversa da 18 W, che consente di ricaricare altri dispositivi quando necessario. Per le situazioni di emergenza, ma non solo, sono presenti due torce LED ad alta intensità nella parte posteriore, che offrono fino a 120 lumen di luminosità e una portata fino a 10 metri, ideale per il campeggio, le interruzioni di corrente, etc. etc.

DOOGEE S200 Max propone un ampio display IPS da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, affiancato a un secondo schermo IPS posizionato sul retro: quest’ultimo è da 1,3 pollici e può mostrare orario, quadranti animati e altre informazioni. Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm, supportato da 16 GB di RAM (espandibili fino a 32 GB con RAM “virtuale”) e da 512 GB di memoria interna. Troviamo poi una fotocamera principale da 108 MP e una fotocamera anteriore da 32 MP con obiettivo integrato con notch a goccia.

Specifiche tecniche chiave di DOOGEE S200 Max: display IPS da 6,72 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7050

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

fotocamera principale da 108 MP

batteria da 22.000 mAh con ricarica rapida da 66 W

Previous Next Fullscreen

Prezzo e offerte di lancio di DOOGEE S200 Max

DOOGEE S200 Max è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, sia tramite Amazon sia sul sito ufficiale. Il prezzo consigliato è di 599,99 euro, ma grazie alle offerte di lancio potete scendere in modo consistente.

Per quanto riguarda Amazon, potete acquistare lo smartphone in promozione a 429,99 euro mettendo la spunta al coupon segnalato direttamente sul sito (valido fino al 21 settembre 2025). Sul sito ufficiale potete invece scendere fino a 382,39 euro digitando il coupon KOLS200, valido fino alla fine di ottobre.

Informazione Pubblicitaria