OnePlus 12, uno degli smartphone più apprezzati del 2024, ha appena ricevuto una notizia che farà sicuramente piacere ai suoi utenti più appassionati di personalizzazione Android. Viene infatti annunciato il supporto ufficiale di LineageOS per questo dispositivo, con le prime build che dovrebbero essere disponibili già nei prossimi giorni.

Si tratta, evidentemente, di una buona notizia per un discreto numero di utenti del brand, che hanno apprezzato le caratteristiche di OnePlus 12 permettendo all’azienda cinese di ritornare a prestazioni commerciali che non si vedevano da diverso tempo, considerando che alcuni modelli precedenti non erano particolarmente convincenti. Le specifiche tecniche di buon livello e le prestazioni eccellenti del device lo hanno reso un punto di riferimento nel settore, consolidando la sua reputazione come dispositivo di punta.

La qualità costruttiva e le performance del OnePlus 12 lo rendono dunque una scelta ideale per chi cerca uno smartphone che possa rimanere competitivo a lungo termine, caratteristica che si sposa perfettamente con l’arrivo del supporto LineageOS.

Ci sono ancora dei margini di miglioramento

Nonostante le ottime prestazioni hardware, OnePlus presenta ancora alcuni motivi di insoddisfazione sul fronte del supporto software a lungo termine. Se infatti è vero che Google e Samsung offrono ben 7 anni di aggiornamenti completi per i loro dispositivi di punta, OnePlus si limita a 4 versioni del sistema operativo, e 5 anni di patch di sicurezza.

Considerando che OnePlus 12 è sul mercato già da quasi due anni, e che il dispositivo ha già ricevuto Android 15 e dovrebbe ottenere Android 16, successivamente potrà dunque contare su altre due versioni del sistema operativo, arrivando presumibilmente fino ad Android 18 come ultima release ufficiale supportata.

In tutto ciò, c’è un altro aspetto che ha deluso parte della community di OnePlus, ovvero l’evoluzione di OxygenOS. Sebbene l’interfaccia attuale, basata su ColorOS, sia diventata più competente e stabile nel tempo, molti utenti rimpiangono le versioni precedenti di OxygenOS, caratterizzate da un approccio più pulito e leggero al sistema operativo Android.

La filosofia originale di OnePlus puntava d’altronde su un’esperienza Android che fosse il più possibile vicina a quella stock, con personalizzazioni minime ma efficaci. L’attuale direzione ha invece portato a un’interfaccia più ricca di funzionalità ma anche più pesante, allontanandosi da quell’esperienza “veloce e fluida” che aveva reso famoso il brand.

L’attesa per LineageOS

Cresce dunque l’attesa per il supporto ufficiale a LineageOS per OnePlus 12, che dovrebbe essere la scelta di riferimento per chi desidera tornare a un’esperienza Android più vicina a quella originale. Per certi versi, non è escluso che molti utenti vogliano abbracciare LineageOS per far rivivere lo spirito del vecchio OxygenOS su hardware moderno e performante come quello del OnePlus 12, allontanandosi così dai più recenti approcci del brand.

Tutto ciò premesso, nonostante l’annuncio ufficiale del supporto, le build di LineageOS per OnePlus 12 non sono ancora state rilasciate. Gli sviluppatori hanno confermato che dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni, e che seguirà un aggiornamento tramite i canali ufficiali della società.

Non è inoltre ancora stato chiarito quale versione di LineageOS sarà inizialmente supportata, anche le aspettative puntano verso LineageOS 22.1, su Android 15 QPR1.