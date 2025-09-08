Tra le novità della serie Google Pixel 10 più attese vi è senza dubbio il processore Google Tensor G5 realizzato per la prima volta da TSMC, grazie alla cui tecnologia gli smartphone del colosso di Mountain View dovrebbero essere in grado di garantire agli utenti un notevole miglioramento per quanto riguarda l’efficienza energetica.

Ebbene, un video test realizzato da Lover Of Tech e pubblicato su YouTube ci permette di farci un’idea di quelle che potrebbero essere le potenzialità di Google Pixel 10 Pro, smartphone che viene messo a confronto con Samsung Galaxy S25 e iPhone 16 Pro.

Google Pixel 10 Pro alla prova della batteria

Il test in questione prevede l’utilizzo dei tre smartphone con dati mobile attivi e WiFi disattivato, usando nove popolari applicazioni per un’ora ciascuna: fotocamera a 4K a 60 fps, X Spaces, video TikTok, Instagram Reels, YouTube, YouTube Music, Subway Surfers, Asphalt Unite e videochiamate Whatsapp.

I tre smartphone sono stati impostati su una luminosità di 200 nit e risoluzione a 1080p mentre hanno processori differenti (tutti realizzati da TSMC con processo produttivo a 3 nm) e batterie di diversa capacità:

iPhone 16 Pro – CPU Apple A18 Pro e batteria da 3.582 mAh

Samsung Galaxy S25 – CPU Qualcomm Snapdragon 8 Elite e batteria da 4.000 mAh

Google Pixel 10 Pro – CPU Google Tensor G5 e batteria da 4.870 mAh

Ovviamente ciò che conta è la durata complessiva e questo test è in grado di dare un’idea di quanto lo smartphone di Google di quest’anno sia migliorato in termini di resistenza.

Già il primo test, quello relativo alla fotocamera in 4K per un’ora, ci permette di apprezzare i notevoli miglioramenti del nuovo processore usato da Google, che riesce a consumare solo il 15% della sua autonomia (anche con una minore propensione al surriscaldamento), proprio come iPhone 16 Pro mentre Samsung Galaxy S25 perde il 22% di autonomia.

Se siete curiosi di scoprire come se la sono cavata i tre smartphone, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video: