Realme P3 5G scende al suo minimo storico su Amazon grazie a un coupon aggiuntivo di 20 euro che porta il prezzo finale a soli 179 euro. Lanciato originariamente a 229 euro, questo smartphone Realme offre specifiche tecniche di tutto rispetto, dalla batteria da 5260mAh al display AMOLED da 6.67 pollici con refresh rate a 120Hz. La configurazione 8GB+256GB e il chipset Snapdragon 6 Gen 4 completano un pacchetto particolarmente interessante per chi cerca prestazioni solide senza spendere una fortuna. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e perché l’offerta attuale rappresenta un’ottima opportunità.

Realme P3 5G: specifiche tecniche e prestazioni di fascia superiore

Realme P3 5G si presenta con una scheda tecnica equilibrata che punta su alcuni elementi chiave. Il display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione elevata e refresh rate a 120Hz garantisce fluidità eccellente nella navigazione e nel gaming, supportando fino a 90FPS in determinati titoli. Il cuore pulsante è il chipset Snapdragon 6 Gen 4, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno, una combinazione che assicura multitasking fluido e ampio spazio per app e contenuti multimediali.

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza principali grazie alla batteria da 5260mAh (alcune fonti riportano 6000mAh), supportata dalla ricarica rapida a 45W per ridurre significativamente i tempi di ricarica. Il comparto fotografico include una fotocamera principale AI da 50MP accompagnata da un sensore aggiuntivo da 2MP, mentre frontalmente troviamo una fotocamera da 16MP per selfie e videochiamate di qualità.

La resistenza IP69 garantisce protezione avanzata contro acqua e polvere, mentre il sistema di raffreddamento Aerospace Cooling System mantiene le temperature sotto controllo durante l’uso intensivo. Il design moderno in colorazione Grigio Cometa completa un pacchetto tecnico che si colloca decisamente sopra la media per questa fascia di prezzo.

Per ulteriori dettagli: Scheda tecnica Realme P3

Offerta Amazon: 50 euro di risparmio con coupon aggiuntivo

L’offerta attuale su Amazon porta Realme P3 5G al prezzo più basso di sempre. Dal prezzo di listino originale di 229 euro, il dispositivo è già scontato a 199 euro, ma applicando il coupon aggiuntivo di 20 euro disponibile sulla pagina prodotto, il prezzo finale scende a soli 179 euro. Questo significa un risparmio complessivo di 50 euro, pari a uno sconto del 22% rispetto al prezzo di lancio.

La disponibilità è garantita tramite il marketplace OÜ JBeautyM su Amazon, con spedizione gestita da Amazon. L’offerta con coupon potrebbe essere limitata nel tempo o nelle quantità disponibili, rendendo conveniente valutare rapidamente l’acquisto. La configurazione in promozione è quella 8GB+256GB nella colorazione Grigio Cometa, attualmente l’unica variante disponibile a questo prezzo speciale.

Per attivare lo sconto completo è necessario selezionare il coupon direttamente sulla pagina prodotto Amazon prima di procedere all’acquisto, operazione semplice che garantisce l’applicazione automatica del risparmio aggiuntivo al momento del checkout.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche in tempo reale, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su ogni categoria di prodotto.