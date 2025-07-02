I tempi moderni “costringono” a disporre di diversi servizi in abbonamento, soprattutto riguardanti l’intrattenimento: se volete fare un po’ di ordine tra le vostre sottoscrizioni potete affidarvi a Subtrack: Track subscriptions, una nuova app per Android disponibile sul Google Play Store che permette di gestire gli abbonamenti e tenere sotto controllo scadenze e costi.

Subtrack promette di fare ordine tra i vari abbonamenti

Ormai è quasi “tutto” in abbonamento, soprattutto lato intrattenimento (ma non solo): tra Netflix, Amazon Prime, Spotify, YouTube Premium, Amazon Music Unlimited, Disney+, DAZN, Apple TV+, NOW etc. etc., alle volte può essere complicato tenere sotto controllo spese e scadenze, in particolare se non volete sempre mantenere tutto attivo ogni mese.

A questo pensa Subtrack, un’app gratuita a disposizione sul Play Store che permette di tenere traccia degli abbonamenti (streaming, software, palestra, bollette e non solo), ricevere promemoria per non perdere pagamenti e rinnovi, e visualizzare tutte le spese mensili. Offre varie valute (euro compresi) e categorie personalizzabili, oltre a un’interfaccia moderna e colorata ideale per distinguere i vari servizi a colpo d’occhio (con tema chiaro e tema scuro).

Niente più rinnovi dimenticati e addebiti a sorpresa: questa la promessa di Subtrack Subscriptions Tracker. Se volete dargli una possibilità, potete scaricare l’app gratuitamente dal Google Play Store. Per rimuovere la pubblicità viene messa a disposizione la versione Pro al costo di 3,99 euro una tantum. Per l’installazione è richiesto almeno Android 8.0 Oreo.