Amazfit Balance accoglie in queste ore un nuovo aggiornamento software che va a perfezionare quanto abbiamo visto qualche settimana fa: la versione in roll out è la 3.25.12.3 e non richiede un download particolarmente pesante. Andiamo a scoprire quali sono i cambiamenti di questo ulteriore update.

È arrivato il fix per l’assenza dei dati sul sonno nell’app

Il nuovo aggiornamento rilasciato da Amazfit porta con sé la versione 3.25.12.3 e fa un passo in avanti rispetto a quella di qualche settimana fa, senza andare tuttavia ad aggiungere particolari novità: lo si capisce già dal peso dell’update perché supera a malapena gli 8 MB; il changelog cita nuovamente i cambiamenti del precedente, tuttavia l’aggiornamento include una correzione importante che va a sistemare l’assenza dei dati sul sonno all’interno dell’applicazione (con la precedente versione, alcuni dati non venivano sincronizzati con l’applicazione, seppur raccolti, e quindi non venivano registrati e mostrati). L’aggiornamento di oggi risolve questo problema e fa sì che tutto funzioni di nuovo a dovere.

Come aggiornare Amazfit Balance

L’aggiornamento in questione è in distribuzione anche in Italia, quindi potrebbe essere già arrivato sul vostro polso. Per verificarne la disponibilità non dovete fare altro che aprire l’app Zepp (recentemente aggiornatasi in modo consistente) dallo smartphone collegato allo smartwatch, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora.