L’osservatorio Innovative Payments della POLIMI School of Management ha recentemente diffuso le “cifre” riguardanti i pagamenti digitali in Italia nel 2024.

I risultati delle analisi e delle quantificazioni svolte dall’osservatorio, mettono in mostra la fotografia dei pagamenti digitali in Italia che, nel 2024, superano per la prima volta (seppur di poco) i pagamenti in contanti.

Ecco come sono andati i pagamenti digitali in Italia nel 2024

Operazione sorpasso è questo il titolo scelto dall’osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano per la ricerca riguardante i dati dei pagamenti digitali in Italia nel 2024.

Per la prima volta nella storia, i pagamenti digitali hanno superato quelli in contanti: il valore dei pagamenti digitali in Italia ha raggiunto quota 481 miliardi di euro con una crescira dell’8,5% rispetto al 2023.

Come sottolineato da Ivano Asaro, direttore dell’osservatorio Innovative Payments, “Questo risultato è frutto di un percorso di tanti anni, che ha portato a cambiamenti importanti anche nell’approccio dei commercianti. Se è vero, infatti, che storicamente gli esercenti, soprattutto quelli piccoli, sono sempre stati abbastanza ostili al mondo dei pagamenti elettronici, è altrettanto evidente che qualche cosa è cambiata negli ultimi anni e che anche gli esercenti hanno compreso l’importanza dei pagamenti digitali. Il 53,5% dei piccoli esercenti ha dichiarato di preferire le carte rispetto ad altri strumenti di pagamento“.

Andiamo un po’ più nel dettaglio

Nel sorpasso dei pagamenti digitali sui pagamenti in contante hanno avuto un ruolo fondamentale i pagamenti effettuati in negozio, dove il contactless ha “dominato” (9 pagamenti su 10) e ha raggiunto un transato di 291 miliardi di euro (+19% anno su anno).

Andando più a fondo nell’analisi, emerge che i cosiddetti “pagamenti innovativi”, ovvero quelli effettuati tramite smartphone e dispositivi indossabili, hanno fatto registrare una crescita del 53% (anno su anno), raggiungendo i 56,7 miliardi di euro.

Dalla ricerca emerge che il Buy Now Pay Later (BNPL), corrispondente a quelle possibilità di acquisto dilazionate e senza interessi, è in continua espansione: +46% rispetto al 2023, trainato dal +77% fatto registrare sugli acquisti online.

Gli esercenti accettano di buon grado i pagamenti digitali

Rispetto a qualche anno fa, quando gli esercenti non sembravano molto propensi a sposare i pagamenti digitali, la situazione registrata nel 2024 è completamente diversa: il 53,5% degli esercenti ha dichiarato di preferire i pagamenti con carta; il 43,5% continua a preferire il contante.

Il totale incassato dai punti vendita fisici (in forma digitale) ha raggiunto i 385 miliardi di euro (+7% anno su anno). Di questa cifra, ben 43 miliardi di euro corrispondono a pagamenti effettuati da stranieri in Italia: ciò mette in mostra l’importanza di accettare pagamenti con strumenti digitali. Un altro dato interessante è quello legato al numero di POS in Italia: nel 2024 siamo arrivati a 3,5 milioni di POS.

Di seguito vi lasciamo all’infografica di riepilogo condivisa dall’osservatorio Innovative Payments e, nel caso in cui foste interessati a maggiori informazioni, vi rimandiamo al comunicato stampa di riferimento.