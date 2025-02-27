Problemi per Instagram, in particolare per la sezione Reels della piattaforma: diversi utenti stanno segnalando la visualizzazione di contenuti violenti o inappropriati nel feed. Meta ha confermato di essere al corrente del problema e sta lavorando per portare la soluzione.

Instagram mostra video inappropriati nei Reels: Meta sta risolvendo

Diversi utenti stanno segnalando cambiamenti inquietanti nei contenuti visualizzati tra i Reels, ossia i video brevi: nei feed vengono mostrati filmati con violenza esplicita, contenuti sessuali, episodi inquietanti (sparatorie, accoltellamenti e non solo). Questo tipo di contenuti hanno iniziato a comparire da un momento all’altro, e con una frequenza allarmante.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando su Reddit e non solo, con tanti utenti preoccupati dell’improvviso cambiamento e dei contenuti visualizzati. Questa impennata di contenuti violenti potrebbe essere collegata a un bug nella moderazione o nei controlli dell’algoritmo: come probabilmente saprete, gli algoritmi dei social media sono solitamente progettati per mostrare contenuti simili a quelli con cui gli utenti interagiscono, ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

La vera domanda è a monte: cosa ci fanno simili contenuti su Instagram? Tra le policies di Meta viene infatti riportato: “Per proteggere gli utenti da immagini sconvolgenti, rimuoviamo contenuti particolarmente violenti o espliciti“. In base a quanto si può leggere, l’unica eccezione riguarda discussioni su violazioni dei diritti umani, conflitti armati o atti di terrorismo, ed è costituita dalla “pubblicazione di contenuti violenti (con alcune limitazioni) per aiutare le persone a sensibilizzare gli altri su queste situazioni e a condannarle“.

Meta ha fortunatamente ammesso di essere al corrente del problema. Un portavoce ha dichiarato quanto segue alla CNBC, scusandosi per l’accaduto: “Stiamo correggendo un errore nel feed di Instagram Reels di alcuni utenti che causava la visualizzazione di contenuti che non avrebbero dovuto essere consigliati“. Non è stato specificato il motivo dietro il problema, né una tempistica per la soluzione al problema: speriamo che arrivi nel più breve tempo possibile, perché si tratta di una questione non da poco.

È capitato anche a voi di visualizzare contenuti violenti o inappropriati in queste ore nel vostro feed di Instagram Reels?