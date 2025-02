Dall’azienda francese Murena arriva una versione speciale di Google Pixel Tablet, priva del solito pacchetto di applicazioni e servizi del colosso di Mountain View.

Murena è un’azienda specializzata nel settore della privacy e in passato ha già fornito diversi smartphone “deGoogled“, ossia privati della versione stock di Android e di tutti gli “accessori” di Google e la stessa cosa è stata fatta anche per il tablet del colosso statunitense.

Le principali caratteristiche di Murena Pixel Tablet

Sul sito dell’azienda francese questa versione speciale del device di Google viene chiamata Murena Pixel Tablet, con un prezzo di vendita pari a 539 euro.

Basato sul sistema operativo open source /e/OS, Murena Pixel Tablet è in grado di offrire agli utenti un’esperienza Android incentrata sulla privacy, consentendo così loro di poter fare affidamento sulle prestazioni che il device può garantire e sulla versatilità di cui hanno bisogno, riducendo al minimo il tracciamento dei dati, senza che i servizi Google raccolgano le loro informazioni personali.

Lanciato in occasione di Google I/O 2023, il tablet di Google può contare su uno schermo IPS LCD da 10,95 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, un processore Google Tensor G2, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 8 megapixel, una fotocamera posteriore da 8 megapixel, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, una porta USB Type-C, connettività UWB e una batteria da 7.020 mAh (qui la scheda tecnica completa).

La dotazione tecnica ovviamente non cambia per Murena Pixel Tablet, che si propone come “un’alternativa fluida e rispettosa della privacy ai tablet tradizionali”, essendo in grado di dare agli utenti il ​​pieno controllo sui loro dati.

Gli utenti non troveranno nemmeno il Google Play Store ma l’App Lounge, dal quale potranno scaricare le applicazioni di cui hanno bisogno in forma anonima mentre per la produttività Murena offre la suite Workspace (che include anche spazio per l’archiviazione).

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.