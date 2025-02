Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Come frutto di tale incessante lavoro è arrivato nelle scorse ore il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.4.18.

WhatsApp Beta rende migliore la gestione degli adesivi

Lo scorso anno è emerso che era in fase di sviluppo una funzionalità per creare e condividere interi pacchetti di adesivi personalizzati, in modo da rendere più facile per gli utenti trovare e usare sticker specifici.

Ebbene, pare che sia arrivato il momento di testare la novità con il pubblico e con la versione 2.25.4.18 beta la funzionalità è stata messa a disposizione di alcuni utenti.

In pratica, toccando un adesivo, diventa disponibile un’opzione per aggiungerlo a un nuovo pacchetto di adesivi o a uno esistente già creato, con la possibilità di assegnare un nome al pacchetto (che potrà essere cambiato in un secondo momento) e di condividerlo con altri.

Questa nuova opzione fornisce un modo semplice per iniziare a creare collezioni di adesivi personalizzate senza la necessità di fare affidamento su applicazioni di terze parti.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

