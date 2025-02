Dalla Francia arrivano brutte notizie per gli acquirenti (e i produttori) di due smartphone Android: si tratta di Ulefone Note 16 Pro e di OUKITEL WP28, che devono essere richiamati e ritirati dal mercato per il superamento dei valori SAR previsti sul mercato europeo.

Ulefone e OUKITEL nei guai in Francia: valori SAR oltre i limiti europei

L’autorità francese che si occupa di verificare il rispetto dei valori SAR (Specific Absorbition Rate), ossia l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), ha ordinato il ritiro e il richiamo di Ulefone Note 16 Pro e OUKITEL WP28 a seguito del superamento dei limiti del tasso di assorbimento specifico. L’autorità ha infatti effettuato dei test presso un laboratorio accreditato per verificare la conformità dei due modelli relativamente ai requisiti SAR europei, rilevando valori oltre i limiti regolamentari.

Per chi non lo sapesse, i valori SAR indicano la misura della percentuale di energia elettromagnetica che viene assorbita dal corpo umano quando viene esposto a un campo elettromagnetico a radiofrequenza. Viene utilizzato non soltanto per gli smartphone, ma per tutti gli altri dispositivi di radiofrequenza come notebook e router Wi-Fi. L’unità di misura è W/kg (Watt su chilogrammo): esprime l’energia assorbita in un tot di tempo da un elemento di massa unitaria. Per calcolare il valore SAR riferito a uno smartphone è necessario andare a porre il cellulare esattamente nella posizione rispetto al corpo umano dove viene sfruttato più spesso.

I due dispositivi in questione eccedono i limiti SAR e possono costituire un potenziale rischio per la salute degli utenti. Più in particolare, il superamento riguarda il SAR relativo agli arti: la normativa stabilisce un limite di 4 W/kg, e le misurazioni hanno sforato questo valore. OUKITEL WP28 lo ha fatto di poco, arrivando a 4,06 W/kg, mentre Ulefone Note 16 Pro ha abbondantemente superato il limite (4,78 W/kg).

L’ANFR raccomanda ai possessori degli smartphone in questione di restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati. L’agenzia ha formalmente intimato alle società TESSKONI TECH e BOGDAN CONSTANTIN ECOBICI, responsabili dell’immissione in commercio, di adottare tutte le misure idonee a porre fine alle non conformità riscontrate sui dispositivi attualmente in commercio e su quelli già commercializzati. Visto che queste misure non sono state prese, l’ANFR ha adottato due decisioni amministrative che ordinano alle società di ritirarsi dal mercato francese e di richiamare i telefoni Ulefone Note 16 Pro e OUKITEL WP28.

Dato che i limiti sono stabiliti a livello europeo e che i suddetti modelli risultano acquistabili anche in Italia, il problema riguarda anche il nostro Paese. OUKITEL WP28 è disponibile sul mercato dal 2023, mentre Ulefone Note 16 Pro è arrivato l’anno successivo: in entrambi i casi parliamo di modelli proposti a prezzi contenuti, un dettaglio che ha contribuito a una buona diffusione sul mercato.

In attesa di novità e di eventuali modifiche da parte delle aziende, consigliamo di non acquistare i due smartphone in questione e di non continuare a utilizzarli.