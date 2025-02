Qualcomm annuncia FastConnect 7700 con l’intento di portare funzionalità premium come il Wi-Fi 7 sugli smartphone di fascia media. Il nuovo sistema di connettività mobile accelera la diffusione del Wi-Fi 7 portando questa tecnologia su un maggior numero di telefoni accessibili al grande pubblico.

Qualcomm promette una svolta sulla fascia media con FastConnect 7700

Qualcomm FastConnect 7700 fa segnare un punto di svolta per i produttori di dispositivi, dato che offre ai consumatori una connettività ad alta velocità che supera in modo significativo le prestazioni Wi-Fi 7 di modelli di punta (Qualcomm cita come esempio iPhone 16 Pro). La connettività Wi-Fi 7 porta benefici sia all’utente comune sia all’appassionato di tecnologia: che si tratti di caricare foto e video sul cloud, di giocare partite multiplayer che richiedono latenze ridotte e velocità fulminee, oppure di download pesanti e aggiornamenti, questo tipo di connettività porta considerevoli passi avanti.

Qualcomm ha portato oltre 1000 progetti basati sul Wi-Fi 7 in diverse categorie, come smartphone, router, automotive e computer. Per quanto riguarda gli smartphone premium possiamo citare FastConnect 7800 (la prima soluzione Wi-Fi 7 al mondo) e FastConnect 7900 (la seconda generazione migliorata dall’intelligenza artificiale), mentre FastConnect 7700 punta anche alla fascia media del mercato.

FastConnect 7700 offre funzionalità avanzate di prossimità e supporto per Snapdragon Sound Technology Suite e Qualcomm Expanded Personal Area Network Technology (XPAN) per connettersi senza interruzioni ai dispositivi audio vicini. È progettato per soddisfare i requisiti della fascia media del mercato, e integrando elementi esterni ottimizza l’area del PCB e riduce i costi, rendendo il Wi-Fi 7 più conveniente e accessibile che mai.

La nuova soluzione di Qualcomm sfrutta le principali funzionalità del Wi-Fi 7, tra cui Multi-Link Operation (MLO) per massimizzare le prestazioni con gli Access Point; i progressi offrono la possibilità di gestire applicazioni e contenuti più impegnativi, come il gaming mobile e i video a elevate risoluzioni (4K e 8K). La gamma FastConnect supporta l’utilizzo di canali a 320 MHz; inoltre, l’uso di canali più ampi nelle bande di spettro elevate garantisce prestazioni migliori e minore latenza, anche a distanza, cruciali per gaming online ma anche per le videoconferenze.

Per una comparazione, Qualcomm cita ancora iPhone 16 Pro, che utilizza un’altra soluzione Wi-Fi 7 che non supporta i canali a 320 MHz: questo rende le prestazioni più somiglianti a quelle di una soluzione Wi-Fi 6E. Il produttore di chip californiano ha testato i suoi sistemi per dimostrare le differenze di prestazioni: attualmente i sistemi FastConnect Wi-Fi 7 sono stati capaci di arrivare a doppiare i picchi di velocità del flagship della casa di Cupertino, con la capacità di mantenere una velocità di 1 Gbps con 10 dB di portata in più rispetto alla soluzione del concorrente.

Con FastConnect 7700, Qualcomm promette dunque di trasformare il panorama del Wi-Fi 7, portando una connettività e prestazioni senza precedenti anche sugli smartphone di fascia media.