Lenovo punta a conquistare il mercato dei tablet Android, dopo gli ottimi risultati ottenuti da Motorola (brand di proprietà di Lenovo) nel mercato smartphone nel corso degli ultimi anni. Per raggiungere quest’obiettivo, Lenovo ha annunciato oggi il lancio di due nuovi tablet. Non si tratta di due novità assolute: l’azienda, infatti, aveva anticipato il debutto dei nuovi modelli in occasione dell’edizione 2025 del CES, lo scorso mese di gennaio.

Oggi, le novità per la gamma di tablet Android sono, finalmente, in vendita: gli utenti possono scegliere tra Idea Tab Pro, pensato per occupare la fascia media, e Yoga Tab Plus., che si posiziona in una fascia più alta ma con un prezzo che, in rapporto alle specifiche, è davvero interessante. Entrambi i tablet vengono proposti in bundle con la tastiera oltre che con la penna. Vediamo i dettagli completi in merito.

Lenovo Yoga Tab Plus: Snapdragon 8 Gen 3 e tanta IA

Partiamo dal modello di fascia più alta, il Lenovo Yoga Tab Plus. Il tablet in questione è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il chip utilizzato da smartphone e tablet Android top di gamma del 2024. Si tratta, quindi, di una soluzione in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Il SoC è affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage UFS 4.0. Il tablet è dotato di un display IPS LCD con diagonale di 12,7 pollici e risoluzione di 2.944 x 1.840 pixel (il rapporto tra le dimensioni è 16:10).

Il pannello ha luminosità massima di 900 nits. Da segnalare anche una batteria da 10.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel mentre nella parte posteriore c’è spazio per una fotocamera posteriore da 13 Megapixel con un sensore di supporto da 2 Megapixel per le macro. Il comparto audio Harman Kardon include 4 woofer e 2 tweeter.

Il Lenovo Yoga Tab Plus è disponibile esclusivamente in una variante con supporto Wi-Fi 7 (non c’è, quindi, una variante con connettività 5G). Le dimensioni sono pari a 188,3 mm x 290,91 mm x 8,52 mm a fronte di un peso di 640 grammi. Nel tasto d’accensione è integrato un sensore di impronte digitali. Il tablet può essere abbinato alla cover tastiera e alla Lenovo Tab Pen Pro, che puntano a incrementare la produttività del nuovo tablet.

Il sistema operativo è Android 14 con tre major update garantiti (si arriverà, quindi, fino ad Android 17) e quattro anni di patch di sicurezza. Il software è arricchito dalla personalizzazione di Lenovo e, soprattutto, dalle funzioni IA. Oltre a Gemini e Cerchia e Cerca, infatti, il tablet integra la suite realizzata dall’azienda con Lenovo AI NOW, un assistente virtuale basato sul modello Llama 3 di Met, AI Note e AI Transcript.

Il prezzo del nuovo tablet

Il nuovo Lenovo Yoga Tab Plus arriva in Italia con un prezzo di lancio di 799 euro con tastiera e penna incluse. Si tratta dell’unica configurazione disponibile per questo tablet di Lenovo. Il tablet può essere acquistato direttamente su Amazon, con anche la possibilità di pagamento in 12 rate mensili per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali.

>> Acquista il Lenovo Yoga Tab Plus su Amazon <<

Lenovo Idea Tab Pro: da 399€ con Dimensity 8300

Il Lenovo Idea Tab Pro si posiziona in una fascia di prezzo più bassa, diventando un’opzione molto interessante per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo tablet Android con una spesa non troppo elevata. Il cuore del progetto è rappresentato dal SoC MediaTek Dimensity 8300, già visto su tanti ottimi smartphone di fascia media e in grado di garantire prestazioni eccellenti in rapporto al prezzo.

Il tablet è disponibile con 8 GB di memoria RAM e con 128 GB (UFS 3.1) oppure 256 GB (UFS 4.0) di storage. Anche in questo caso, la scheda tecnica include un display IPS LCD da 12,7 pollici di diagonale con risoluzione 3K e una batteria da 10.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il comparto audio include quattro speaker JBL. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel e quella posteriore da 13 Megapixel. Anche per questo modello non c’è il supporto 5G ma solo Wi-Fi 6E

Il sistema operativo è Android 14 con Lenovo ZUI 16. L’azienda garantirà aggiornamenti fino ad Android 16 con quattro anni di patch di sicurezza. Il software viene arricchito da funzioni IA con la possibilità di utilizzare Gemini e Cerchia e Cerca. Le dimensioni sono pari a 189,1 mm x 291,8 mm x 6,9 mm, per un peso di 620 grammi. Il tasto Power integra un sensore di impronte digitali. Al tablet è abbinabile la tastiera cover e la Lenovo Tab Pen Plus.

I prezzi di tutte le versioni

Il nuovo Lenovo Idea Tab Pro è disponibile con i seguenti prezzi:

399 euro per la versione 8/128 GB con penna inclusa

per la versione con 449 euro per la versione 8/256 GB con penna inclusa

per la versione con 489 euro per la versione 8/128 GB con penna e tastiera incluse

per la versione con 539 euro per la versione 8/256 GB con penna e tastiera incluse

Tutte le versioni sono disponibili tramite lo store Lenovo. Da segnalare, inoltre, che la versione 8/256 GB è disponibile anche su Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate.

>> Acquista il Lenovo Idea Tab Pro su Amazon <<