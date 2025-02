Emergono altri problemi in casa Samsung. Oltre agli enormi ritardi sul rilascio della nuova One UI 7, ora molti utenti stanno segnalando importanti criticità nell’utilizzo della ricarica rapida dei nuovi Galaxy S25. Un problema di cui Samsung è al corrente già da alcuni giorni e sul quale sta lavorando per risolverlo tramite un aggiornamento software.

I problemi di ricarica dei nuovi Galaxy S25

Pur non beneficiando della migliore tecnologia per la ricarica rapida (raggiungono i 45 W come la serie precedente), alla prova dei fatti i nuovi Samsung Galaxy S25 hanno introdotto significativi miglioramenti all’autonomia della batteria rispetto alla versione precedente.

Da giorni si stanno diffondendo le segnalazioni di possessori di Samsung Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra che lamentano una ricarica lenta e con interruzioni. Il problema si verifica esclusivamente con la ricarica cablata (e non con la ricarica wireless) anche utilizzando il caricabatterie ufficiale da 45 W di Samsung e il cavo USB-C da 5A presente in dotazione nella confezione dello smartphone.

Alcuni utenti lamentano tempi di ricarica troppo lunghi anche se sul display compare la dicitura “Super Charging 2.0”, mentre per altri, addirittura, lo smartphone non si ricarica affatto, passando da ‘connesso’ a ‘disconnesso’ quando si inserisce l’adattatore. In alcuni casi il problema si verifica utilizzando il caricabatterie fornito da Samsung con la serie Galaxy S24.

Alcuni utenti hanno scoperto che disabilitando la funzione di ricarica rapida, l’adattatore da 45 W funziona, ma la ricarica è comunque lenta.

Il 7 febbraio, con un post su X in risposta a un utente che segnalava questi problemi, l’account ufficiale di Samsung Italiana ha confermato di essere “a conoscenza di un’anomalia sulla ricarica con il cavo da 5A”, motivo per cui viene raccomandato di utilizzare il cavo da 3A. Sembrerebbe che a non essere interessati dal problema siano i possessori di Galaxy S25, in quanto la versione standard dei nuovi device di Samsung supporta la ricarica rapida da 25 W e non quella da 45 W.

Nel frattempo è già stato rilasciato il primo aggiornamento software per i Galaxy S25 e nelle specifiche dell’update si fa riferimento anche ai miglioramenti nella ricarica. Al momento non è chiaro se questo aggiornamento abbia risolto il problema o se bisognerà attendere un prossimo update. Nel caso in cui non si riuscisse a utilizzare la ricarica rapida, si può disattivare la funzione o passare a un cavo USB-C da 3A con un alimentatore da 25W o 35W.