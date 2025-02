Nuove offerte per acquistare due tra i modelli HONOR più apprezzati del momento: stiamo parlando di HONOR Magic7 Pro e del fratello minore HONOR Magic7 Lite, che possono contare su coupon fino a 300 euro, da aggiungere ad altre iniziative tra omaggi e bundle. Vediamo le proposte a disposizione sullo shop online ufficiale della casa cinese.

HONOR Magic7 Lite in offerta con coupon e un super bundle

Il primo dei due ad arrivare sul mercato italiano è stato HONOR Magic7 Lite, anche se non di molto: lo smartphone di fascia media ha esordito nel nostro Paese all’inizio del mese scorso mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. A bordo c’è un ampio display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz, ma anche una doppia fotocamera posteriore (con sensore principale da 108 MP e sensore ultra-grandangolare da 5 MP) e una fotocamera anteriore da 16 MP integrata tramite un foro ovale.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la batteria: HONOR ha infatti integrato un’unità al silicio-carbonio da ben 6600 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W: promette fino a 26 ore di riproduzione di video online o 48 ore di riproduzione musicale online e il ritorno al 100% in pochi minuti.

HONOR Magic7 Lite è stato lanciato in Italia al prezzo consigliato di 369,90 euro (256 GB) e di 399,90 euro (512 GB), ma in queste ore potete approfittare di alcune promozioni. Innanzitutto potete digitare il nostro coupon ATUTTOM7L80 all’interno del carrello per ottenere uno sconto immediato di 80 euro sulla variante da 256 GB, scendendo dunque a 289,90 euro. C’è poi quello che potremmo di fatto definire un omaggio: vi basta aggiungere 1,90 euro per portarvi a casa a scelta le cuffie HONOR Earbuds Open (Polar Gold o Polar Black) oppure il caricabatterie SuperCharge Power Adapter da 66 W.

Potete acquistare HONOR Magic7 Lite nelle colorazioni Titanium Black e Titanium Purple seguendo il link qui in basso.

Volete di più? Per HONOR Magic7 Pro si arriva a 400 euro di sconto con 5 omaggi

Se potete spendere di più e volete alzare l’asticella, potete volgere lo sguardo al fratello maggiore. HONOR Magic7 Pro è un vero flagship: vede spiccare il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il display è un OLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz.

Rispetto al modello di fascia media offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 200 MP, mentre frontalmente c’è spazio per un sensore da 50 MP e uno ToF 3D (integrati con una “pillola” nello schermo). La batteria scende un po’ con la capacità, ma aumenta la velocità di ricarica: a bordo troviamo un’unità al silicio-carbonio da 5270 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 100 W e alla ricarica wireless da 80 W.

HONOR Magic7 Pro ha debuttato nel nostro Paese a metà gennaio al prezzo consigliato di 1299,90 euro, ma sullo shop online ufficiale sono disponibili alcune promozioni. Digitando il nostro coupon ATUTTO7P300 all’interno del carrello potete avere uno sconto immediato di 300 euro, scendendo a 999,90 euro, ma non è finita qui: con HONOR Change Plan potete avere 100 euro di sconto extra (se non avete un vecchio dispositivo da dare in permuta, potete comunque cliccare sull’apposito link per ottenere uno sconto come ringraziamento per aver supportato la funzione). Con l’acquisto potete infine ottenere una serie di omaggi, senza aggiungere un centesimo: caricabatterie SuperCharge Power Adapter GaN Slim da 100 W, HONOR Earbuds Open (Polar Black o Polar Gold), basetta di ricarica wireless SuperCharge Wireless Charger Stand da 100 W, cover PU Case (Grey o Dark Grey) e 180 giorni di sostituzione senza riparazione.

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione dettagliata.