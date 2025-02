State valutando l’acquisto di un nuovo smartwatch e non volete spendere troppo, magari senza superare i 100 euro? Allora Amazfit Active Edge potrebbe fare al caso vostro, visto che si trova attualmente in offerta su Amazon a una cifra abbondantemente sotto questa quota e al minimo storico: vediamo come approfittarne subito.

Amazfit Active Edge a quasi metà prezzo su Amazon

Amazfit Active Edge è uno smartwatch rugged con design resistente e pensato soprattutto per salute, escursioni e sport. È stato lanciato più di un anno fa in compagnia del fratello Amazfit Active, ma anche con il passare dei mesi rimane un prodotto attualissimo, soprattutto con la discesa consistente del prezzo.

Offre uno schermo touch circolare di tipo TFT (LCD) da 1,32″, con risoluzione di 360 x 360 pixel, integrato in una cassa da 46,42 mm di diametro (spessa 12 mm). L’orologio dispone di un sensore BioTracker PPG per il monitoraggio di frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno e di altri parametri corporei, ha l’accelerometro, un sistema di posizionamento a 5 satelliti e la connettività Bluetooth 5.0.

Lato batteria, Active Edge propone 370 mAh: una capienza sufficiente secondo l’azienda per garantire fino a 16 giorni di utilizzo tipico, fino a 24 con risparmio energetico attivo e un massimo di 10 se utilizzato maggiormente; Amazfit dichiara fino a 20 ore di tracciamento del GPS. Lo smartwatch supporta Zepp Coach e fino a 132 modalità sportive (alcune delle quali con auto rilevamento). Per la tranquillità di utilizzo in qualsiasi condizione, resiste agli urti e ai graffi ed è costruito per resistere all’acqua fino a 10 ATM (100 metri).

Amazfit Active Edge è stato lanciato al prezzo consigliato di 149,90 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a cifre decisamente più intriganti: le colorazioni Nero e Grigio sono disponibili a 84,90 euro, mentre quella Verde a 89,90 euro. In tutti e tre i casi viene proposta la consegna rapida (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Per indecisioni potete consultare la nostra recensione in fondo.