Optima Mobile gioca d’anticipo e sceglie di festeggiare San Valentino con una nuova offerta flash. L’operatore virtuale su rete Vodafone, infatti, ha rinnovato la gamma con il lancio della tariffa limited edition Super Mobile speciale San Valentino che, a meno di 5 euro al mese, mette a disposizione tanti Giga, su rete Vodafone, oltre che minuti illimitati. Vediamo i dettagli completi in merito alla promozione appena lanciata dall’operatore che va ad arricchire l’elenco delle offerte disponibili in vista di San Valentino.

Optima Mobile: cosa prevede l’offerta di San Valentino

La nuova Super Mobile speciale San Valentino è una tariffa limited edition che sarà disponibile, tramite attivazione online, fino al prossimo 16 febbraio. L’offerta in questione mette a disposizione dei nuovi utenti che la richiedono:

minuti illimitati

200 SMS

120 GB in 4G con velocità massima di 60 Mbps (su rete Vodafone)

Il punto di forza è, senza dubbio, il prezzo. La promo è disponibile con un canone di 4,95 euro al mese, senza alcun vincolo e senza costi nascosti, con addebito su credito residuo e possibilità di recesso o di passaggio ad altro operatore in qualsiasi momento, senza penali.

Per i nuovi utenti, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare l’attivazione gratuita mentre il costo della SIM è scontato a 9,90 euro. Sostanzialmente, quindi, la sottoscrizione dell’offerta ha un costo totale pari a 14,85 euro, considerando la spesa per l’acquisto della SIM e il primo mese della promozione.

La nuova offerta limited edition di Optima Mobile è disponibile per tutti i nuovi clienti, con la possibilità di attivazione sia in caso di portabilità del numero da un altro operatore (non ci sono differenze in base all’operatore di provenienza) che in caso di richiesta di un nuovo numero di cellulare.

Per attivare la promozione basta raggiungere il sito web dell’operatore, tramite il link qui di sotto. La consegna della SIM è gratuita. Successivamente all’attivazione, sarà possibile invitare i propri amici a Optima, ottenendo 5 euro di ricarica gratis (quindi un mese di offerta) per ogni amico che completerà il passaggio. C’è tempo fino al 16 di febbraio per attivare la promozione.

5G in arrivo?

Per il momento, Optima Mobile non include il 5G nelle sue offerte. Si tratta di una rinuncia tutto sommato accettabile considerando i tanti Giga inclusi e il costo inferiore ai 5 euro della propria offerta. Come confermano alcuni rumor delle ultime settimane, l’operatore potrebbe presto arricchire i suoi servizi proprio con il lancio del 5G.

La possibilità di utilizzare la rete 5G, infatti, è stata citata all’interno di un documento pubblicato sul sito dell’operatore in cui si fa riferimento alla rete mobile di nuova generazione. Di conseguenza, chi sceglie di passare oggi a Optima potrebbe, in un futuro prossimo, arricchire la propria offerta anche con il 5G (magari con un’opzione extra o con il passaggio a tariffe dedicate). Ne sapremo di più a breve.