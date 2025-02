Tra gli smartphone in arrivo uno dei più interessanti è OPPO Find X8 Ultra, device che dovrebbe sbarcare sul mercato con una dotazione tecnica da primo della classe.

Nelle scorse ore del nuovo smartphone di OPPO si è occupato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo ha condiviso un dettaglio relativo ad una componente hardware su cui il produttore cinese avrebbe deciso di puntare.

Una novità inattesa per OPPO Find X8 Ultra

Nel 2023 OPPO ha “preso in prestito” da OnePlus l’Alert Slider e lo ha fatto esordire sulla serie OPPO Find N3, per poi riproporlo anche sui modelli successivi ma, a dire di Digital Chat Station, con OPPO Find X8 Ultra il produttore avrebbe in programma un importante cambiamento.

Secondo il leaker, infatti, lo smartphone dovrebbe sostituite l’Alert Slider con un pulsante personalizzabile che ricorda quello usato da Apple sugli ultimi modelli di iPhone.

Digital Chat Station ha anche reso noto che OPPO avrebbe deciso di posticipare il lancio dello smartphone (previsto per questo mese) a marzo.

Tra le principali caratteristiche di OPPO Find X8 Ultra non dovrebbero mancare un display piatto da 6,8 pollici con risoluzione 2K, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W) e una scocca resistente alla polvere e all’acqua (con certificazione IP68).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe poter contare su una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore primario Sony LYT-900, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX882 da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico Sony IMX906 da 50 megapixel con zoom ottico 3x e un teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 50 megapixel con zoom ottico 6x.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.