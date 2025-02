Manca ormai sempre meno alla presentazione ufficiale di OPPO Find N5, il nuovo modello di smartphone pieghevole realizzato dalla compagnia cinese. Nel frattempo, la stessa OPPO ha condiviso alcuni nuovi scatti che ne evidenzierebbero alcuni punti di forza, soprattutto se messo a confronto con i modelli pieghevoli della diretta concorrenza: scopriamoli insieme nel dettaglio.

OPPO Find N5: una piega quasi invisibile

Pete Lau, chief product officer di OPPO, ha recentemente pubblicato alcune nuove foto di OPPO Find N5, mettendolo a confronto con Samsung Galaxy Z Fold6, uno degli ultimi smartphone pieghevoli usciti sul mercato. Entrando nello specifico, la prima cosa che salta subito all’occhio è senz’ombra di dubbio la differenza nelle rispettive pieghe: nel caso di OPPO Find N5 è infatti praticamente invisibile, soprattutto a schermo spento, al contrario di Samsung Galaxy Z Fold6, dove risulta ben più evidente e sporgente rispetto al display.

Oltre a questo è possibile evidenziare alcune similitudini con altri modelli precedenti della compagnia: le proporzioni dello schermo e il posizionamento della fotocamera frontale prendono infatti a piene mani da OPPO Find N3, uscito poco più di un anno fa sul mercato.

Secondo alcune indiscrezioni delle ultime settimane, OPPO Find N5 dovrebbe presentare uno spessore di soli 4,8 millimetri, obiettivo raggiunto grazie all’implementazione di una nuova tipologia di cerniera per la chiusura del dispositivo.

Tra le specifiche attese ricordiamo un display OLED da 6,8 pollici di diagonale, con frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Il nuovo pieghevole sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite, abbinato a una batteria da ben 6000 mAh di capacità.

Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per OPPO Find N5, che vedrà verosimilmente la luce nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo in questo caso che al momento che si tratta di pure e semplici supposizioni non ancora confermate dalla compagnia: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti ufficiali da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.