Nelle scorse ore in Rete sono emersi nuovi dettagli su OPPO Find X8 Ultra, smartphone di punta che il produttore cinese potrebbe presto lanciare sul mercato per andare a completare la gamma Find X8.

In particolare, ad occuparsi dello smartphone è stato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo ha condiviso dettagli su alcune di quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche, confermando indirettamente che sarà il modello di OPPO che andrà a competere direttamente con Samsung Galaxy S25 Ultra.

Le ultime anticipazioni su OPPO Find X8 Ultra

Stando al leaker, OPPO Find X8 Ultra dovrebbe poter contare su un display da 6,8 pollici con risoluzione 2K, i quattro lati curvati e un sensore ad ultrasuoni a singolo tocco per il riconoscimento delle impronte digitali (dovrebbe rappresentare un miglioramento rispetto alla soluzione adottata nella precedente generazione).

Ed ancora, secondo Digital Chat Station il nuovo smartphone di OPPO potrà contare su una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP68 o IP69) mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di circa 6.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 80 W o 90 W (sulla generazione precedente è montata un’unità da 5.000 mAh con ricarica a 100 W).

Per quanto riguarda il processore, sebbene non venga citato dal leaker, secondo le indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la CPU più potente tra quelle al momento disponibili (sugli altri modelli della serie OPPO Find X8 il produttore cinese ha deciso di sfruttare MediaTek Dimensity 9400).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OPPO per scoprire quando il suo nuovo modello di punta sarà lanciato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.