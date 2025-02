Tra gli smartphone più interessanti tra quelli che saranno lanciati nel corso del 2025 troviamo senza dubbio OPPO Find N5, protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione in Rete.

Il design dell’atteso nuovo smartphone pieghevole di OPPO è stato mostrato dal popolare leaker Evan Blass (o evleaks) su X con un’immagine che va a confermare quanto è emerso sino a questo momento, a partire dallo spessore ridotto ai minimi termini.

Nuove immagini ci mostrano il design di OPPO Find N5

Stando a quanto è possibile apprendere dal contenuto condiviso da evleaks, OPPO Find N5, che in alcuni mercati sarà venduto con il nome di OnePlus Open 2, dovrebbe essere commercializzato in tre colorazioni (nera, bianca e viola).

Il nuovo smartphone di OPPO potrà contare su un ampio display pieghevole interno, a cui si aggiungerà uno schermo secondario che occupa praticamente tutta la parte frontale del device.

Nella parte posteriore OPPO Find N5 presenterà un ampio comparto imaging all’interno di un modulo di forma circolar, formato da tre sensori.

Ma a rendere particolarmente interessante il nuovo smartphone pieghevole di OPPO è senza dubbio il suo spessore (da aperto dovrebbe essere di poco superiore ai 4 mm), tanto che dovrebbe arrivare sul mercato con il titolo di modello più sottile tra quelli lanciati sino a questo momento.

Ricordiamo che lo smartphone entro la fine di questo mese sarà presentato ufficialmente in Cina mentre il lancio a livello globale è in programma per l’inizio di marzo e l’evento scelto dal produttore come vetrina è il Mobile World Congress 2025 di Barcellona.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare e quando sarà effettivamente disponibile anche in Europa.