Ottimo sconto in queste ore per una delle nuove Amazon Fire TV, lanciate solo da un paio di mesi: la versione da 43 pollici è infatti disponibile con uno sconto di 50 euro oltre il metà prezzo. Vediamo come approfittarne subito.

Quasi 60% di sconto per Amazon Fire TV Omni LED da 43 pollici

Se state cercando una nuova TV dalle dimensioni non troppo grandi e volete spendere poco, senza rinunciare alle funzionalità smart, allora l’offerta a disposizione su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Sul sito è in promozione una delle Amazon Fire TV lanciate in Italia lo scorso dicembre: si tratta del modello 4K Omni QLED da 43 pollici, che può contare su un pannello Quantum Dot a risoluzione UHD con HDR avanzato, Dolby Vision IQ e HDR10+ adattativo.

Tra le funzioni intelligenti propone comandi vocali Alexa e modalità ambiente di Fire TV, che permette di visualizzare informazioni importanti sullo schermo (come i widget di Alexa oppure foto o opere d’arte quando la TV non è in uso per altro). È presente un sensore di luce ambientale che consente di modificare in modo dinamico i livelli di luminosità, fornendo contrasti ottimali tra sorgenti, formati e condizioni di luce. Grazie alle routine personalizzate di Alexa consente di controllare e gestire la smart home e l’intrattenimento di tutta la casa.

Non manca naturalmente la compatibilità con tutte le principali app per lo streaming, come Prime Video, Netflix, Disney+ e così via. Insomma, mette a disposizione tutto quello che è presente sulle diagonali superiori, a eccezione del local dimming full-array.

Il modello in super offerta su Amazon in queste ore è il Fire TV Omni LED da 43 pollici, proposto con un prezzo di listino di 599,99 euro. Nel primo periodo di commercializzazione, Amazon ha offerto uno sconto di lancio consistente (449,99 euro), ma in queste ore il sito fa decisamente di meglio: potete portarvi a casa la smart TV a 249,99 euro, ossia a 200 euro in meno rispetto al prezzo di lancio in offerta. Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso: la consegna avviene anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.