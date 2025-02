My Boy! GBA Emulator è uno degli emulatori Game Boy Advance più popolari su Android, ma ora il suo sviluppatore ha rilasciato una nuova app chiamata Linkboy che offre un’interfaccia utente moderna e fornisce un’emulazione GBA estremamente efficiente e con nuove funzionalità.

Innanzitutto c’è l’emulazione del cavo Link a piena velocità tra dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi e Bluetooth ed è presente un’emulazione accurata del giroscopio, sensore di luce e rumble per replicare quasi tutte le funzionalità del GBA originale. Il controller virtuale è altamente configurabile poiché consente di spostare e ridimensionare tutti i pulsanti, inoltre è possibile salvare e caricare gli stati del gioco in più slot in qualsiasi momento.

Linkboy promette una elevata compatibilità di gioco che permette l’esecuzione di quasi tutti i giochi alla perfezione, tuttavia mancano ancora alcune funzionalità rispetto al suo predecessore. Ad esempio, manca il supporto per cheat, sincronizzazione cloud o controller fisici, ma lo sviluppatore ha confermato che ha intenzione di aggiungere altre funzionalità nel tempo, con l’obiettivo di superare la versione precedente su tutti i fronti.

Tra queste spiccano il supporto per Game Boy e Game Boy Color, la compatibilità con Retro Achievement e il supporto per controller fisici. Linkboy è disponibile gratuitamente, tuttavia alcune funzionalità aggiuntive, come la possibilità di avere più slot di stato di salvataggio e l’emulazione del cavo di collegamento tramite Wi-Fi Direct richiedono un acquisto in-app una tantum pari a 4,69 euro. Se interessati, a seguire trovate il badge per rintracciare l’app Linkboy nel Play Store di Google.