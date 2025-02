Questa è la settimana dell’esordio ufficiale sul mercato della serie Samsung Galaxy S25 e mentre i primi utenti iniziano a ricevere i nuovi smartphone del colosso coreno in Rete vanno moltiplicandosi i video di approfondimento.

Nelle scorse ore è così arrivato il turno di Samsung Galaxy S25+, smartphone protagonista di un interessante video dedicato al suo disassemblaggio e grazie al quale scopriamo che tale device è un po’ più facile da riparare rispetto al modello di precedente generazione.

Ecco come si smonta Samsung Galaxy S25+

Lo staff di PBKreviews ha pubblicato su YouTube un video dedicato al nuovo smartphone di Samsung, procedendo alle varie operazioni di disassemblaggio del device, dall’apertura della scocca alla rimozione delle varie componenti interne.

Prima di proseguire ricordiamo le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S25+ (la scheda tecnica integrale la trovate qui):

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel

batteria da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless

Tra le novità più interessanti ne troviamo una che riguarda il comparto della batteria, che pare essere più semplice da rimuovere, facilitando nel complesso la procedura di riparazione dello smartphone.

Se siete curiosi di scoprire come procedere all’apertura di Samsung Galaxy S25+ e come sono disposte le varie componenti interne, non dovete fare altro che avviare la riproduzione del seguente video.

Per quanto riguarda i punteggio di riparabilità, infine. secondo lo staff di PBKreviews è di 9/10. Niente male.