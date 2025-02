Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni offerte dal colosso di Mountain View agli utenti, introducendo nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva per gli utenti Google Pixel.

In particolare, pare che gli sviluppatori di Google abbiano in programma l’implementazione di una nuova funzione dedicata alle chiamate via WiFi, ossia una soluzione molto interessante e forse ancora non abbastanza popolare.

In arrivo una novità per i Google Pixel

Le chiamate Wi-Fi rappresentano una delle funzionalità più utili degli smartphone moderni, in quanto consentono agli utenti di effettuare e ricevere chiamate tradizionali tramite Internet, l’ideale nel caso in cui ci si trovi in ​​un’area con segnale mobile scarso o inesistente.

Ebbene, pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di provare a rendere tale funzionalità più popolare, ricordando agli utenti Google Pixel la sua esistenza.

Dall’analisi del codice della versione p.2025.01 dell’app Adaptive Connectivity Services sono emerse alcune stringhe che fanno riferimento alla funzione delle chiamate Wi-Fi:

<string name=”wfc_assistance_notification_app_name”>System</string>

<string name=”wfc_assistance_recommendation_description”>Turn on Wi-Fi calling to talk and text in places where the mobile network isn’t as strong</string>

<string name=”wfc_assistance_recommendation_dismiss_button_title”>Dismiss</string>

<string name=”wfc_assistance_recommendation_redirect_button_title”>Turn on</string>

<string name=”wfc_assistance_recommendation_title”>Wi-Fi calling is available</string>

In pratica, una notifica inviterà gli utenti ad abilitare le chiamate Wi-Fi, in modo che possano continuare a parlare e inviare messaggi di testo in aree con scarsa copertura mobile.

Al momento non è chiaro se tale avviso apparirà automaticamente quando ci si trova in un’area con scarsa ricezione mobile o se Google abbia più semplicemente in programma di avvisare tutti gli utenti che hanno la relativa funzione disabilitata.

Una volta comparsa questa notifica, gli utenti potranno premere un pulsante “attiva” per abilitare rapidamente la funzione o un pulsante “ignora” per eliminare l’avviso.

Restiamo in attesa di informazioni dagli sviluppatori per scoprire quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti Google Pixel.