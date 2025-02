In attesa del lancio ufficiale di ASUS Zenfone 12 Ultra, in programma per il 6 febbraio, in Rete lo smartphone è stato il protagonista di una nuova corposa anticipazione.

Sono state pubblicate, infatti, non soltanto quelle che dovrebbero essere le immagini ufficiali del nuovo smartphone di punta di ASUS ma anche le sue presunte principali caratteristiche, che confermano che ci troviamo di fronte ad un telefono che non ha nulla da invidiare ai modelli premium della concorrenza.

Cosa possiamo aspettarci da ASUS Zenfone 12 Ultra

Ad animare ASUS Zenfone 12 Ultra dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite mentre il display dovrebbe essere da 6,78 pollici con pannello Samsung OLED con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 144 Hz.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 8 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di memoria di archiviazione (con standard UFS 4.0).

Passando al comparto imaging, frontalmente il nuovo smartphone di punta di ASUS dovrebbe presentare una fotocamera da 32 megapixel mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera con un sensore primario Sony Lytia 700 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 32 megapixel con zoom ottico 3x.

Tra le altre caratteristiche troviamo l’ingresso jack audio da 3,5 mm (oramai una sorta di rarità), una scocca resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP68) e una batteria da 5.500 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 65 W via cavo e a 15 W in modalità wireless).

Dal punto di vista software, infine, ASUS Zenfone 12 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato con Android 15 e una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, incluse alcune dedicate al comparto fotografico.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il nuovo smartphone di punta di ASUS.