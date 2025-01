Microsoft ha provato tanti anni fa a portare Windows sugli smartphone ma il suo progetto non è andato come sperato e, pertanto, il colosso di Redmond ha deciso di ripiegare su una soluzione un po’ più semplice, ossia il miglioramento dell’integrazione tra i device Android e iOS e quelli basati sul suo sistema operativo desktop.

Ebbene, un nuovo importante traguardo è stato raggiunto nelle scorse ore: il team di Microsoft, infatti, ha aggiunto i contenuti di Android e iOS al menu di avvio di Windows 11, in modo da rendere più semplice agli utenti la gestione dello smartphone direttamente dal computer.

Come migliora l’integrazione tra Windows 11 e Android

Prima di proseguire è bene precisare che, stando a quanto si apprende, la nuova funzionalità è al momento in fase di test ed è disponibile soltanto per gli utenti iscritti al programma Insider.

In virtù di questa novità, gli utenti avranno la possibilità di configurare i propri dispositivi Android e iOS direttamente dal menu Start di Windows 11. Gli utenti iPhone avranno accesso anche a più funzionalità, come ad esempio la possibilità di controllare lo stato della batteria, la visualizzazione di messaggi e chiamate e il monitoraggio delle attività recenti, sempre direttamente dal menu Start (probabilmente in seguito tali funzioni saranno messe a disposizione pure degli utenti Android).

Inoltre, si va semplificando la condivisione di file tra il telefono e il PC, in quanto gli utenti potranno inviare file direttamente dal menu Start selezionando “Invia file” e trasferendoli tra i propri dispositivi in modo immediato ed intuitivo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Microsoft per scoprire quando la nuova funzione di Windows 11 sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.