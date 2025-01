Google Wallet è una soluzione che sta conquistando sempre più utenti Android, in quanto è in grado di supportare un crescente quantitativo di servizi, con la possibilità di gestire non soltanto i pagamenti ma anche i documenti d’identità digitali.

Tra le funzionalità più apprezzate dagli utenti vi è la possibilità di usare l’applicazione per i biglietti dei trasporti (dai treni agli aerei, dalla metropolitana agli autobus) e di usare lo smartphone per accedere ai vari mezzi di trasporto.

Come trasferire gli abbonamenti per i trasporti pubblici su Google Wallet

Ricordiamo che con Google Wallet gli utenti possono acquistare, memorizzare e utilizzare copie digitali delle tessere rilasciate dai sistemi di trasporto pubblico supportate. Il servizio del colosso di Mountain View può essere usato per pagare le corse di alcuni sistemi di trasporto pubblico al terminale (ciò attraverso una carta di credito o di debito supportata e salvata sullo smartphone) oppure per acquistare o salvare una tessera per il trasporto pubblico su Google Wallet e utilizzarla all’entrata.

Google ha deciso di recente di aggiornare la procedura che consente di trasferire gli abbonamenti per i trasporti pubblici da un dispositivo all’altro (una carta del trasporto pubblico, infatti, può essere registrata su un solo smartphone alla volta).

Fino ad oggi, per utilizzare una carta del trasporto pubblico su un altro smartphone, era prima necessario rimuoverla da quello corrente e quindi procedere ad attivarla su un altro smartphone su cui era stato eseguito l’accesso al proprio account Google.

La nuova procedura semplifica il processo di passaggio e si articola in due fasi:

Vecchio telefono sul quale è registrata la carta di trasporto pubblico:

aprire Google Wallet

andare sulla carta di trasporto che si desidera trasferire e selezionare il menu a tre puntini

selezionare l’opzione per trasferirla su un altro dispositivo

disattivare la carta

Nuovo telefono sul quale si desidera registrare la carta di trasporto pubblico:

aprire Google Wallet e selezionare il tasto per aggiungere una carta

selezionare la voce relativa all’abbonamento ai trasporti e quindi l’azienda di trasporto pubblico

a questo punto verrà visualizzato l’avviso relativo alla possibilità di trasferire una carta esistente dal vecchio telefono (a condizione che entrambi i dispositivi siano connessi allo stesso account Google)

selezionare il vecchio telefono

premere sul tasto Continua

Piuttosto semplice, non trovate?