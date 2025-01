All’inizio del 2025 il team di Google ha annunciato il Battery Performance Program per Google Pixel 4a, rilasciando un aggiornamento non previsto per lo smartphone al fine di risolvere un problema relativo alla batteria.

Nei giorni scorsi il colosso di Mountain View ha rimosso dal sito dedicato agli sviluppatori (lo trovate qui) tutte le versioni delle immagini Factory e Full OTA relative a Google Pixel 4a, lasciando soltanto l’ultima, ossia proprio quella che dovrebbe risolvere il problema della batteria.

Google Pixel 4a e il problema della batteria

Questa versione software (TQ3A.230805.001.S2) è basata su Android 13 e, stando a quanto ha spiegato il colosso di Mountain View, include nuove funzionalità di gestione della batteria per migliorarne la stabilità delle prestazioni, con la conseguenza che potrebbe essere ridotta la sua autonomia.

Google ha precisato che l’aggiornamento in questione viene scaricato automaticamente sul dispositivo quando il software viene rilasciato ed il dispositivo è carico e connesso a Internet.

La rimozione delle precedenti versioni del software di Google Pixel 4a dal sito dedicato agli sviluppatori ha un significato piuttosto evidente: il colosso di Mountain View non vuole che chi utilizza ancora questo smartphone possa tornare a release precedenti, ritenendo solo quella di gennaio utilizzabile con sicurezza.

Ricordiamo che se il proprio Google Pixel 4a rientra tra quelli per i quali è prevista una compensazione (è possibile scoprirlo seguendo questo link) le opzioni a disposizione degli utenti nei Paesi nei quali non è prevista la sostituzione gratuita della batteria (come l’Italia) sono le seguenti: