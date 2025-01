HONOR potrebbe presto unirsi alla tendenza degli smartphone compatti di fascia alta, stando a recenti indiscrezioni. Un nuovo dispositivo, probabilmente chiamato HONOR Magic7 Pro Mini (anche se qualche fonte parla già di HONOR Magic8 Pro Mini), dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2025, come parte della line-up Magic7 o Magic8. L’informazione proviene dal noto leaker Digital Chat Station, che ha menzionato il dispositivo utilizzando proprio il nome “Pro Mini” in un post su Weibo.

Un nuovo Pro Mini potrebbe arrivare presto

Sebbene Digital Chat Station non abbia esplicitamente indicato HONOR nel suo messaggio, ha suggerito che il dispositivo arriverà da uno dei primi cinque produttori cinesi: Huawei, HONOR, OPPO, Xiaomi e Vivo. Vivo e Xiaomi hanno già lanciato dispositivi compatti, mentre OPPO si sta preparando a farlo. Considerando che Huawei non sembra interessata a questa nicchia di mercato, tutti gli indizi puntano verso HONOR e quindi verso un possibile HONOR Magic7 Pro Mini.

Seguendo il filone della concorrenza possiamo immaginare che tale Magic7 Pro Mini possa essere dotato di un display di circa 6,3 pollici, o forse anche più piccolo, alimentato dal processore di punta Snapdragon, probabilmente lo Snapdragon 8 Elite, o la variante Snapdragon 8s Elite, e ovviamente la AI Falcon Camera con almeno tre sensori fotografici. Senza tralasciare una batteria bella capiente grazie alla tecnologia al Silicio Carbonio.

È presto per iniziare ad ipotizzare una data di lancio ma indubbiamente potrebbe essere l’occasione giusta per HONOR per riportare in auge la propria gamma di prodotti che verso la seconda metà dell’anno in genere fatica ad essere ricordata, sia per il lancio del nuovo pieghevole, quest’anno è previsto l’HONOR Magic V4, sia per i numerosi lanci della concorrenza. Oppure, qualora venisse chiamato HONOR Magic8 Pro Mini, un modo per iniziare a battere ferro e spianare la strada per i futuri HONOR Magic8, HONOR Magic8 Pro e HONOR Magic8 Lite.