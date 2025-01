La ricarica wireless è senza dubbio molto comoda ma, rispetto a quella “tradizionale” con un cavo, è ancora oggi decisamente più lenta e meno affidabile e tra le aziende che stanno provando a migliorare la situazione vi è Samsung.

Il colosso coreano ha annunciato il suo nuovo chip di gestione dell’alimentazione, S2MIW06, che insieme allo standard Qi v2.2 dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza molto più piacevole per la ricarica in modalità wireless.

Ecco come Samsung proverà a migliorare la ricarica wireless

A dire di Samsung, il chip S2MIW06 è stato progettato per gestire la ricarica wireless a velocità fino a 50 W, ossia con un notevole miglioramento rispetto al limite massimo di 15 W della maggior parte dei dispositivi attualmente disponibili.

Inoltre il nuovo chip del colosso coreano è in grado di supportare tutti i principali profili Qi, come Baseline Power Profile (BPP) per la ricarica di base a 5 W, Extended Power Profile (EPP) per una ricarica più rapida a 15 W e Magnetic Power Profile (MPP), per un allineamento preciso e una ricarica efficiente.

Quest’ultimo profilo è richiesto per la certificazione Qi2 e, ottimizzando l’allineamento dei magneti, evita che si vada incontro a vari problemi, come il surriscaldamento o la ricarica non uniforme.

Samsung, che sta collaborando con centinaia di altre aziende allo sviluppo dello standard per la ricarica wireless Qi v2.2, ha anche testato il suo nuovo chip con un’ampia gamma di caricabatterie, al fine di garantirne l’affidabilità e la compatibilità.

In sostanza, il colosso coreano desidera mettere a disposizione degli utenti soluzioni sempre più all’avanguardia anche per la ricarica wireless.

Per ulteriori informazioni sui progetti di Samsung vi rimandiamo al post pubblicato dall’azienda sul blog ufficiale.