Un inedito smartwatch OPPO è stato da poco individuato con numero di modello OWW251 sulla piattaforma di certificazione cinese TENAA, rivelando alcuni dettagli di quello che potrebbe essere OPPO Watch X2. Lo smartwatch OPPO Watch X2 potrebbe essere essenzialmente OnePlus Watch 3 rinominato, non solo per la stretta relazione tra i due marchi, ma anche per il fatto che OPPO Watch X è OnePlus Watch 2 sotto mentite spoglie.

La presunta scheda di OPPO Watch X2 presente sul sito Web TENAA include delle immagini che mostrano uno smartwatch dal display circolare con una cornice in metallo. Il design appare coerente con OPPO Watch X e sebbene sulla piattaforma sia visibile con un cinturino nero, è probabile che OPPO offrirà una varietà di opzioni per soddisfare gusti e stili diversi. L’elenco TENAA conferma che questo smartwatch OPPO sarà dotato di supporto eSIM e di una batteria da 631 mAh, un miglioramento apprezzabile rispetto alla batteria da 500 mAh presente in OPPO Watch X.

Le voci di corridoio suggeriscono che la serie OPPO Watch X2 potrebbe includere i modelli Watch X2, Watch X2 (46 mm) e Watch X2 Pro per abbracciare una gamma più ampia di utenti. Il lancio di OnePlus Watch X3 è atteso questo mese insieme allo smartphone OnePlus 13, ma la certificazione TENAA spesso indica un’uscita imminente, quindi possiamo aspettarci che la serie OPPO Watch X2 debutterà in Cina poco dopo.

