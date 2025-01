Gli smartphone più recenti sono dotati di parecchio spazio di archiviazione, ma sono ancora molti i modelli che offrono un slot microSD per espanderlo, soprattutto gli smartphone di fascia media e bassa dove spesso è in condivisione con quello dedicato alla seconda SIM.

Oggi vogliamo segnalarvi una microSD da 512 GB prodotta da Samsung che è attualmente in promozione su Amazon a un prezzo scontato del 41% rispetto al prezzo di vendita suggerito.

Probabilmente la più adatta a qualsiasi esigenza, questa microSD Samsung Evo Plus offre velocità di classe UHS-I U3, garantendo ottime prestazioni in lettura e in scrittura grazie alla velocità di trasferimento fino a 160 MB/s.

Indicativamente questa microSD da 512 GB può contenere fino a 30 ore di registrazione di video 4K UHD o 207.159 foto e include un adattatore SD per poterla utilizzare anche su fotocamere o computer.

Inoltre la scheda è particolarmente robusta, in quanto è impermeabile, resistente alle temperature, ai raggi X, ai magneti, alle cadute e all’usura.

Samsung EVO Plus 512 GB è in offerta col 41% di sconto

Al momento la scheda microSD Samsung EVO Plus da 512 GB è in offerta su Amazon al prezzo di 43,99 euro anziché 74,40 euro, quindi con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino.

Se siete interessati potete approfittare di questa offerta utilizzando il link che trovate a seguire che vi porta alla pagina prodotto su Amazon dove potete consultare tutti i dettagli ed eventualmente procedere con l’acquisto prima che la promozione termini.

Acquista microSD Samsung EVO Plus 512 GB su Amazon a 43,99 euro