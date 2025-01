Tra le diverse applicazioni presenti sui nostri smartphone figura anche Google Wallet, l’app sviluppata dal colosso di Mountain View che vanta funzionalità da portafoglio digitale consente di effettuare pagamenti tramite NFC, archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo, permettendo di fatto all’utente di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessita sfruttando lo smartphone o lo smartwatch.

L’app in questione riceve costantemente tutta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto l’estensione della disponibilità dell’opzione “Tutto il resto” in alcuni mercati, i lavori per un nuovo strumento di importazione in blocco, una possibile nuova funzione per i pass, ma abbiamo anche visto come la nuova scorciatoia dell’app sia stata ampiamente distribuita, o ancora come sia stata modificata l’icona delle notifiche.

Oggi, grazie a quanto individuato e condiviso dal cacciatore di codici assembledebug, diamo insieme uno sguardo a due novità che potrebbero fare la loro comparsa in Google Wallet nel prossimo futuro.

Google Wallet riceve uno strumento per la ricerca e il nuovo selettore dell’account

Negli ultimi tempi Google Wallet ha beneficiato di diverse novità, l’applicazione sviluppata dall’azienda di Mountain View consente infatti di archiviare diverse tipologie di carte e tessere e, nel momento in cui l’utente dovesse affidarsi con particolare foga al software in questione, potrebbe risultare complicato trovare ciò di cui si ha bisogno.

Per questo motivo sembra che Google abbia intenzione di introdurre nell’app un nuovo strumento dedicato alla ricerca, nella versione v24.52 infatti lo sviluppatore menzionato in apertura ha scoperto la possibilità di cercare informazioni come biglietti e transazioni del portafoglio memorizzate nell’app.

La novità, per quanto attivata per vie traverse, non risulta ancora funzionante e non restituisce dunque alcun risultato, ma possiamo vedere come apparirà una volta disponibile: sembra che Google andrà ad aggiungere un pulsante per la ricerca nell’angolo in alto a destra (di fianco all’icona relativa all’account in uso) che se cliccato apre una schermata dedicata.

La seconda novità, a sua volta non disponibile per gli utenti, riguarda il selettore dell’account Google: proprio come già successo con Gmail sul finire dello scorso anno, anche Google Wallet riceverà il nuovo strumento dedicato al cambio account che ora occupa l’intera schermata e gode di un’interfaccia esteticamente rivisitata.

Come di consueto, non ci sono informazioni su quando le novità esposte verranno rese disponibili per tutti gli utenti, sarà necessario attendere per scoprirlo.