Sono bastati 12 anni a DOOGEE per diventare il brand numero 1 nel mercato dei rugged phone e in tutto questo tempo la compagnia cinese ha sfornato prodotti di qualità sempre crescente. Tra le novità più interessanti, che avevamo visto a Berlino in occasione di IFA 2024, c’è sicuramente DOOGEE Fire 6, un rugged phone che si distingue per la presenza di fotocamera termica con tecnologia Dual-optical Fusion.

Ottima autonomia, spessore relativamente contenuto, buon comparto fotografico e Android 14, con il nuovissimo DOOGEE OS 4.0 ricco di funzioni personalizzate, sono solo alcune delle caratteristiche di questo dispositivo, che andiamo a conoscere meglio.

La scheda tecnica di DOOGEE Fire 6

Si parte da uno schermo IPS HD+ (720 x 1612 pixel) da 6,56 pollici con frequenza di refresh a 90 Hz e tecnologia punch-hole che evita la presenza di un notch e rende più immersiva l’esperienza d’uso. Sotto la scocca trova posto un chipset Spreadtrum T606 con CPU octa core a 1,6 GHz, affiancato da 6 GB di RAM (che possono salire a 16 GB con la RAM estesa) e 256 GB di spazio di archiviazione, a sua volta espandibile con microSD. A questo proposito vale la pena segnalar che lo slot per la microSD è separato da quello delle due nanoSIM, così da offrire la miglior esperienza possibile da questo punto di vista.

Il comparto fotografico è il vero punto di forza di DOOGEE Fire 6, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) e un sensore frontale da 8 megapixel. A questi si affiancano una fotocamera da 8 megapixel (f/1.8) che combina le immagini con quelle ottenute dal sensore termino, per ottenere una combinazione (da qui il termine Fusion Camera) tra l’immagine reale e quella termica. Il sensore termico rileva temperature comprese tra i -15ºC e i + 150ºC ad alta risoluzione, ma è in grado di registrare in un intervallo compreso tra -50ºC e + 550ºC con una qualità inferiore.

In questo modo potete utilizzare lo smartphone per osservare la natura nella notte, ritrovare il vostro amico a quattro zampe nascosto in giardino, scoprire problemi di isolamento termico in casa, misurando la temperatura degli oggetti inquadrati. È una funzione molto utile anche per alcune tipologie di professionisti, per scoprire se all’interno di un computer c’è qualche componente che si sta surriscaldando, se c’è uno scambio di acqua calda nei tubi sbagliati e altre funzioni simili.

Un altro dei punti di forza di DOOGEE Fire 6 è indubbiamente l’autonomia, grazie a una enorme batteria da ben 10.400 mAh (e nonostante questo lo spessore si attesta a 15,8 millimetri) che permette di raggiungere le 29 ore in chiamata, un risultato davvero strepitoso per chi usa molto il telefono per comunicare con gli altri.

Ma se usate lo smartphone per ascoltare musica, magari al lavoro o sui mezzi pubblici, o se vi piace guardare la vostra serie preferita su Netflix (lo smartphone supporta la tecnologie Widevine L1) potete farlo senza temere di scaricare la batteria: 48 ore di autonomia ascoltando musica, 29 ore di video, e 18 ore di navigazione web intensa. E se anche lasciate lo smartphone in stand-by per diversi giorni non dovrete preoccuparvi, arriviamo infatti a 860 ore, quasi 36 giorni prima di doverlo ricaricare nuovamente.

Il sistema operativo infine è Android 14, sul quale gira l’interfaccia DOOGEE OS 4.0, con funzioni speciali per personalizzare il desktop e le icone, risposte intelligenti alle chiamate, modalità gioco e molto altro, per rendere lo smartphone il più vicino possibile alle proprie esigenze.

Non mancano le certificazioni IP68, IP69L e MIL-STD-810H, così da renderlo resistente a temperature estreme, acqua, polvere, sporco e cadute, anche le più rovinose. E il sistema di posizionamento supporta le principali costellazioni satellitari, come GPS, GLONASS, Galileo e Beidou.

Prezzo e disponibilità

Potete acquistare DOOGEE Fire 6 su Amazon o sullo store ufficiale DOOGEE utilizzando i link sottostanti.

Informazione Pubblicitaria