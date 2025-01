In quello che – grazie al CES 2025 – è uno dei periodi più prolifici di novità nel settore tecnologico, tra i progetti più curiosi si può ben citare anche EcoFlow Power Hat, un cappello dotato di pannelli solari integrati in grado di ricaricare il proprio smartphone nel momento del bisogno (qualche anno fa su queste pagine parlammo di un altro progetto con lo stesso intento, SolSol).

Il nuovo cappello a energia solare si rivolge pertanto soprattutto agli amanti dell’outdoor, fornendo non solo una protezione dalla calura, ma anche un’ottima fonte di energia per i propri device che necessitano di una ricarica al momento opportuno.

Come è fatto EcoFlow Power Hat

Per integrare i pannelli ad energia solare in un cappello, gli sviluppatori non hanno scelto di applicare un unico grande modulo all’accessorio, ma un gruppo di pannelli più piccoli attaccati alla tesa lungo tutto il suo perimetro.

In questo modo chi lo indossa ha una copertura a 360 gradi e si assicura che il cappello catturi tutti i raggi solari disponibili per alimentare la sua tecnologia. Inoltre, EcoFlow Power Hat è impermeabile IP65 e, dunque, non teme un’eventuale improvvisa pioggia.

Il capo si dimostra inoltre molto versatile. Ha infatti un design pieghevole che è utile per poterlo impacchettare e riporre in poco spazio, come uno zaino, senza il timore di danneggiarlo (ma attenzione a non sovrapporre oggetti pesanti).

Naturalmente, non sarà possibile torcere la parte in cui sono presenti i pannelli solari, che sono tuttavia disposti in diverse sezioni: seguendo la loro suddivisione è dunque possibile ripiegare la tesa del cappello su sé stessa, riuscendo a contenere le sue dimensioni quando non in utilizzo. È inoltre dotato di una rete su metà della parte superiore che si appoggia sul capo, al fine di favorire la dissipazione del calore.

Infine, per trasferire l’energia solare così catturata sui propri dispositivi tecnologici, EcoFlow Power Hat è dotato di due porte di ricarica che consentono di collegare due device contemporaneamente, riducendo così il tempo necessario per utilizzare le sue capacità di ricarica. La potenza di uscita è di 5V 2,4A Max. È classificato UPF50+ per la protezione dal sole e dai raggi UV.

Quanto costa e come acquistare EcoFlow Power Hat

EcoFlow ha lanciato Power Hat al prezzo di 129 dollari (circa 125 euro al cambio odierno) in due versioni: la prima è M/L, con circonferenza del capo tra 56 e 58 cm, mentre la seconda è quella L/XL, con circonferenza del capo tra 59 e 61 cm. Per la maggior parte delle persone, pertanto, la versione M/L sarà quella più adatta a giovani e donne, mentre quella L/XL sarà rivolta prevalentemente agli uomini.

Stando al sito ufficiale di EcoFlow, il prezzo comprende il cappello, una sacca protettiva, un cordino di sicurezza e il manuale.

Ricordiamo invece a tutti coloro che volessero disporre di pannelli solari portatili più tradizionali, che su Internet si possono acquistare a partire da soli 20 euro.