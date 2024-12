Qualcomm è già al lavoro sulla prossima generazione di Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia quella che allo stato attuale è la CPU più ambita nel settore mobile e nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli al riguardo.

In particolare, ad occuparsi di Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 è stato il popolare leaker Digital Chat Station, che ha confermato quello che dovrebbe essere il periodo di lancio del nuovo chip.

Quando potrebbe arrivare Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2

A dire del leaker, Qualcomm sarebbe un po’ in anticipo rispetto ai programmi iniziali con lo sviluppo della nuova CPU, tanto che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire già ad inizio ottobre, ossia un po’ prima rispetto al solito.

Questo piccolo anticipo dovrebbe consentire ai vari produttori di riuscire ad implementare Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 nei loro smartphone in tempo per la stagione degli acquisti natalizi.

Il nuovo processore di Qualcomm dovrebbe sfruttare il nodo N3P di TSMC, un avanzato processo di produzione a 3 nm, studiato per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica (pare che anche per la produzione di Apple A19 venga usata tale soluzione). Secondo il leaker, è lecito attendersi un miglioramento del 20% per quanto riguarda le prestazioni della CPU e importanti passi in avanti anche in ambito GPU.

Non manca, purtroppo, il rovescio della medaglia: pare, infatti, che un largo utilizzo di Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 possa essere reso difficile da un notevole aumento dei costi di tale CPU rispetto all’attuale generazione (peraltro già molto costosa).

Al fine di evitare che questo processore possa divenire poco competitivo in termini di prezzo, Qualcomm sarebbe al lavoro per trovare delle soluzioni che possano garantire l’ottimizzazione del suo processo di produzione e della catena di fornitura. Staremo a vedere.