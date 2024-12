Sappiamo che OnePlus presenterà il suo nuovo flagship OnePlus 13 (forse in compagnia di OnePlus 13R) a livello globale il 7 gennaio 2025, ma i primi mesi dell’anno vedranno un altro debutto: a quanto pare il produttore cinese sta lavorando al lancio non solo di OnePlus Watch 3, ma anche di un OnePlus Watch 3 Pro. Questi dovrebbero essere commercializzati affiancati ai rebrand di casa OPPO, che faranno parte della gamma OPPO Watch X2.

In arrivo OnePlus Watch 3 Pro, ma anche i “rebrand” della serie OPPO Watch X2

Abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo a OnePlus Watch 3 attraverso alcune anticipazioni, e sappiamo che lo smartwatch dovrebbe offrire una corona girevole, un sensore per la frequenza cardiaca aggiornato con misurazione ECG, bordi più sottili e una batteria più capiente. Le indiscrezioni vanno però oltre, perché parlano dell’arrivo del fratello OnePlus Watch 3 Pro: questo nome è apparso all’interno dell’app OHealth, ossia la companion app ufficiale per gli smartwatch di OnePlus e OPPO.

Come fatto notare da AssembleDebug (via Android Authority), OnePlus Watch 3 Pro appare nel codice con il numero di modello WWE251, lo stesso scovato nel database FCC qualche giorno fa, ma a quanto pare non sarà solo: nel codice possiamo vedere le versioni che dovrebbero essere commercializzate con brand OPPO, che probabilmente si alterneranno (o semplicemente si affiancheranno) ai modelli OnePlus in alcuni mercati. OPPO Watch X è stato lanciato come rebrand di OnePlus Watch 2, e nel codice possiamo vedere OPPO Watch X2, OPPO Watch X2 (46 mm) e OPPO Watch X2 Pro, tutti e tre con lo stesso numero di modello degli smartwatch OnePlus.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo modo di scoprire più da vicino i nuovi smartwatch in arrivo attraverso ulteriori indiscrezioni. Per il momento dobbiamo accontentarci di quanto appena visto e delle anticipazioni lato software che stiamo per vedere nel prossimo paragrafo (grazie al teardown di un APK).

Alcune delle novità che vedremo sui nuovi smartwatch OnePlus e OPPO

Torniamo all’interno dell’app OHealth (versione 4.30.11_e27d199_241122) perché il solito AssembleDebug (via Android Authority) ha scavato nel codice, scoprendo e anticipando alcune delle funzionalità che dovremmo vedere sulla gamma OnePlus Watch 3.

Innanzitutto, arriva la conferma che l’app supporterà la funzionalità ECG, e gli screenshot qui sotto dimostrano che gli smartwatch potranno rilevare fibrillazione atriale, PVC frequenti, frequenze cardiache troppo alte o troppo basse e non solo. Per utilizzare la funzione ECG sullo smartphone collegato verranno richiesti alcuni requisiti, ma nel caso rimarrà sempre la possibilità di sfruttare lo smartwatch.

A bordo dell’app la fonte ha individuato anche una funzione per la misurazione della temperatura del polso: quest’ultima potrà essere monitorata in modo da avvisare l’utente di sbalzi rispetto alla media. Possiamo visualizzarne una piccola anteprima negli screenshot qui sotto.

A quanto pare la serie OnePlus Watch 3 offrirà poi una funzione “Checkup di 60 secondi“: lo smartwatch potrà analizzare i tre principali rischi per la salute (salute cardiaca, elasticità dei vasi sanguigni e russamento notturno) utilizzando sette indicatori, che includono livello di ossigeno nel sangue, misurazioni ECG, sonno, età vascolare e altro ancora.

Infine, OHealth avrà una scheda Salute con le funzionalità Health Insights e Health Journey: la prima mostrerà informazioni a lungo termine nella schermata principale dell’app, la seconda mostrerà eventi importanti di allenamento e salute per la giornata (sonno, passi, allenamenti e così via).

Non è da escludere che almeno parte di queste nuove funzionalità possano risultare accessibili anche con modelli precedenti, come OnePlus Watch 2, ma in ogni caso questo avverrà più avanti. La serie OnePlus Watch 3 è attesa entro il primo trimestre 2025, mentre tra una settimana esatta potremo accogliere OnePlus 13 a livello globale.

In copertina OnePlus Watch 2