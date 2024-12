Durante lo Snapdragon Summit 2024 Qualcomm ha presentato lo Snapdragon 8 Elite, chipset di punta realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Per sottolineare il grande passo avanti rispetto alla generazione precedente, il produttore californiano ha scelto di inaugurare il termine “Elite”.

Ora sembra che l’azienda potrebbe utilizzare questa terminologia anche per un imminente SoC Snapdragon di fascia media.

Il noto informatore Digital Chat Station ha rivelato su Weibo i presunti dettagli di un chipset in arrivo con il numero di modello SM8735 che seguirebbe lo Snapdragon 8s Gen 3 e che potrebbe chiamarsi Snapdragon 8s Elite.

Tuttavia il leaker afferma che questo nuovo chipset sarebbe più potente dello Snapdragon 8 Gen 2, ma meno dello Snapdragon 8 Gen 3, inoltre ritiene che i primi smartphone animati da questo chip potrebbero essere lanciati ad aprile 2025 e alcuni di questi sarebbero alimentati da batterie da 7.000 mAh.

Lo Snapdragon 8s Elite potrebbe conquistare la fascia medio alta

Nel frattempo, il leaker Yogesh Brar ha affermato che questo presunto nuovo Snapdragon 8s sarà affiancato da un nuovo chipset Snapdragon 7 Plus con numero di modello SM7775.

L’informatore ritiene che questi chip verrebbero rilasciati a marzo 2025 e probabilmente con core CPU Arm Cortex standard anziché tecnologia CPU Oryon personalizzata di Qualcomm.

Al momento non abbiamo altri dettagli in merito, ma il chip Snapdragon 8s Elite potrebbe rivelarsi un’ottima scelta per immettere sul mercato smartphone di fascia medio alta, senza pagare il prezzo dello Snapdragon 8 Elite, seppur con i compromessi del caso.