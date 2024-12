Il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare al miglioramento di questo popolare social network, introducendo nuove funzionalità e apportando tante modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Tra le novità che gli sviluppatori stanno testando ne troviamo anche una che riguarda le Highlights Stories, appositamente studiata per consentire agli utenti di visualizzare gli highlights dei profili che si seguono.

Cosa sappiamo della nuova funzione che Instagram sta testando

Stando a quanto è stato rivelato nei giorni scorsi da Ahmed Ghanem su X, questa funzione dovrebbe essere considerata come un modo per recuperare un contenuto originale che non è stato visto in precedenza.

Il team di Meta ha confermato di avere avviato i test di questa funzionalità, precisando che al momento è stata messa a disposizione solo di un ristretto gruppo di utenti, aggiungendo che gli sviluppatori continuano ad impegnarsi senza sosta nel miglioramento di questo popolare social network.

Dato che è facile perdere gli aggiornamenti pubblicati dai propri amici, la nuova funzione consentirà di recuperare contenuti che altrimenti sarebbero scomparsi.

C’è da precisare che questa funzionalità non includerà le Storie “normali” (ossia quelle che hanno una durata di 24 ore) ma soltanto quei contenuti che gli utenti hanno deciso di mantenere sul proprio profilo come Highlights.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di sviluppatori di Instagram per scoprire se questa novità supererà positivamente la fase di test (potrebbe anche non accadere ed essere messa da parte) e quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.