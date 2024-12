Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di Instagram volto al miglioramento delle applicazioni mobile di questo popolare social network e l’ultima novità introdotta riguarda la fotocamera.

L’applicazione Android di Instagram di recente si è arricchita, infatti, di una speciale Modalità Notte per la fotocamera grazie alla Camera Extensions API, supportata dagli ultimi modelli di smartphone delle serie Google Pixel e Samsung Galaxy.

Ricordiamo che grazie alla Camera Extensions API le applicazioni Android possono avere accesso ad alcune funzionalità specifiche della fotocamera (come effetto Bokeh, HDR, Modalità Notte, ecc.), in modo da garantire agli utenti la qualità migliore per ciascuna di esse in base allo specifico dispositivo su cui è in esecuzione.

Come migliorano le foto su Instagram

Stando a quanto è stato spiegato dal team di sviluppatori di Google, quando gli utenti Instagram su Android scattano una foto in ambienti con scarsa illuminazione, vedranno un’icona a forma di luna che consente loro di attivare la modalità notturna per una migliore qualità dell’immagine.

Il team di Instagram si è detto molto soddisfatto per i miglioramenti ottenuti grazie all’utilizzo di questa nuova API e le immagini che seguono offrono un esempio dei progressi garantiti in termini di qualità delle immagini notturne (il primo scatto è senza Modalità Notte, nel secondo la funzione è stata attivata e nel terzo vengono sfruttate al massimo le capacità della fotocamera del dispositivo grazie alla Camera Extensions API):

C’è da precisare che questa funzionalità è attualmente disponibile soltanto per gli utenti con qualsiasi dispositivo Google Pixel dalla serie 6 in poi, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6. Altri modelli saranno aggiunti all’elenco di quelli supportati nelle prossime settimane.

Per ulteriori informazioni su questa API e sul suo impatto sulle applicazioni Android vi rimandiamo al post pubblicato dal team di Google sul blog ufficiale.