Nuovi dettagli sui progetti di HONOR per la sua serie di punta Magic7, che si prepara al debutto internazionale dopo aver catturato le attenzioni degli acquirenti locali: presentato da due mesi per il mercato cinese, ora iniziano a infittirsi le indiscrezioni e le fughe di notizie online che anticipano prezzi, specifiche e opzioni di colore per i modelli HONOR Magic7 Lite e Magic7 Pro.

Varianti di modello e prezzi per il mercato europeo

Andando con ordine, 91mobiles rivela che HONOR Magic7 Lite 5G sarà disponibile sul mercato europeo in una configurazione da 8 GB di RAM + 512 GB di memoria interna con un prezzo equivalente di circa 377 euro nei colori nero e viola.

HONOR Magic7 Pro, lo smartphone di fascia più alta della serie, sarà invece proposto al prezzo equivalente di circa 1.226 euro per la variante 12 GB di RAM + 512 GB di memoria interna nelle opzioni di colore nero e grigio.

Si noti come sul sito che ha lanciato le indiscrezioni non sia stata fatta alcuna menzione del modello “centrale”, HONOR Magic7.

Tuttavia, considerata anche l’ampia forbice di prezzo che sussiste tra la versione Lite e Pro, ci stupiremmo se HONOR non avesse intenzione di lanciare sul mercato internazionale anche un modello intermedio.

Cosa aspettarci da HONOR Magic7 Lite

Per quanto poi concerne le caratteristiche tecniche che sono trapelate per la versione europea di HONOR Magic7 Lite, trovano sostanzialmente conferma le notizie di cui abbiamo parlato pochi giorni fa e quelle presenti su Google Play Console.

È infatti stato condiviso come il modello sarà dotato di un display OLED da 6,78” con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2700 x 1224 pixel. Sotto la scocca, ci sarà il processore Snapdragon 6 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Tra i moduli della fotocamera posteriore troveremo invece un sensore principale da 108 MP f/1.75 e OIS, e uno secondario da 5 MP f/2.2. La fotocamera anteriore vedrà un sensore di 16 MP f/2.45. La batteria sarà da 6.600 mAh, mentre il sistema operativo sarà il Magic OS 8.0, una versione basata su Android 14.

Cosa aspettarci da HONOR Magic7 Pro

Di fascia più alta, HONOR Magic7 Pro sarà dotato di un display OLED da 6,8” con risoluzione di 2800 x 1280 pixel, supporto Dolby Vision e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sarà inoltre alimentato da un chipset Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico offre una ricca gamma di moduli e prevede un sensore principale da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 200 MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale per i selfie sarà di 50 MP.

Il modello sarà infine dotato di una batteria da 5.850 mAh con supporto alla ricarica via cavo da 100 W e wireless da 80 W. Sarà certificato IP68/IP69 e alimenterà un sistema operativo Magic OS 9 basato su Android 15. A livello di connettività viene confermato il set 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, GPS, NFC e porta USB Type-C.

Insomma, vengono ribadite le informazioni di cui avevamo già parlato nel nostro approfondimento dedicato a HONOR Magic7 Pro in occasione del lancio sul mercato cinese, con qualche adattamento per la destinazione europea. A proposito, ricordiamo che è qui disponibile la scheda tecnica completa.

Ricordiamo anche che il sito ufficiale HONOR riporta come data di disponibilità del modello HONOR Magic7 Pro per il mercato italiano il mese di gennaio 2025 e che ha già predisposto una interessante opportunità per rendere più conveniente il suo acquisto.

Collegandosi qui sul sito ufficiale HONOR e lasciando il proprio indirizzo e-mail è infatti possibile ricevere 200 euro di sconto sul modello e partecipare all’attribuzione di cinque esclusivi coupon da 1.000 euro.