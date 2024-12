Nell’ultimo anno Google ha sviluppato diversi modelli di intelligenza artificiale per migliorare le protezioni di Gmail. In particolare la società ha creato un agente AI appositamente addestrato per combattere phishing, malware e spam in Gmail.

Google spiega che rispetto a un anno fa le ultime protezioni basate sull’intelligenza artificiale di Gmail hanno portato a un calo del 35% delle truffe nelle caselle di posta, in quanto l’agente AI aiuta a bloccare il 20% di spam in più rispetto a prima, esaminando 1.000 volte più spam segnalato dagli utenti ogni giorno.

Il nuovo modello di intelligenza artificiale agisce come un supervisore, valutando istantaneamente centinaia di segnali di minaccia e mettendo in atto le protezioni del caso.

Google invita a essere vigili su tre tipi di truffe durante le festività

Dopo il Black Friday di fine novembre, Google si aspetta una seconda ondata di attacchi durante le imminenti festività natalizie e mette in guardia soprattutto per quanto riguarda tre truffe molto diffuse in questo periodo. Ecco come operano.

Truffe sulle celebrità

Molte delle truffe più comuni dell’ultimo mese fanno riferimento ai VIP, fingendo di provenire dalla personalità stessa o sostenendo che una determinata celebrità sta sponsorizzando un prodotto casuale. L’obiettivo è ottenere la fiducia della vittima e indurla a impegnarsi in scenari “troppo belli per essere veri”.

Truffe estorsive

Le vittime ricevono e-mail con i dettagli del loro indirizzo di casa, a volte con una foto del luogo inclusa, magari presa da Google Maps. In genere i messaggi includono minacce di danni fisici o di pubblicazione di materiale personale che affermano di aver acquisito tramite una violazione. Lo scopo è ottenere un riscatto.

Truffe sulle fatture

In questo caso i truffatori inviano fatture false sollecitando il malcapitato con telefonate per convincerlo a estinguere subito il debito. Queste truffe non sono una novità, ma sono particolarmente in voga in questo periodo di festività.