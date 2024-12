La funzionalità Now Playing è una peculiarità dei dispositivi Google Pixel. Si tratta di una sorta di Shazam incorporato nei dispositivi Made by Google che in background identifica le canzoni riprodotte nelle vicinanze mostrando una notifica con il titolo del brano e l’artista.

Ebbene, Google potrebbe presto consentire agli utenti di selezionare un lettore musicale predefinito per la funzione Now Playing.

Now Playing potrebbe consentire di scegliere il lettore musicale predefinito

Google sta lavorando per aggiungere la possibilità di impostare un lettore musicale predefinito per Now Playing, in modo da poter riprodurre i brani identificati nell’app musicale preferita senza dover scegliere ogni volta una tra quelle installate da un menu a comparsa. Now Playing mostrerà anche la copertina dell’album per i brani identificati.

La pagina di supporto per Now Playing è stata aggiornata e ora c’è una nuova sezione “Come impostare un lettore musicale predefinito?”.

La sezione evidenzia un’impostazione imminente che consentirà di farlo per i risultati di ricerca di Now Playing, ma al momento la funzionalità non è ancora disponibile.

Secondo quanto riportato dovrebbe apparire una nuova opzione “Lettore musicale predefinito” nelle impostazioni di Now Playing.

Sembra che in questo modo si avvierà la riproduzione quando si selezionerà la canzone nella schermata di blocco, nel pannello delle notifiche o nella cronologia di Now Playing.